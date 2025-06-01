جولة تفقدية لمحافظ الإسماعيلية بـ"لجان الامتحانات"

الإسماعيلية – أميرة يوسف:

أجرى اللواء طيار أ.ح أكرم محمد جلال، محافظ الإسماعيلية، صباح اليوم، جولة ميدانية تفقد خلالها عددًا من لجان امتحانات الفصل الدراسي الثاني للشهادة الإعدادية العامة والشهادة الثانوية الأزهرية للعام الدراسي 2024 - 2025، لمتابعة سير العملية الامتحانية والاطمئنان على انتظامها داخل اللجان.

شملت جولة المحافظ، لجان مدرسة طه حسين الإعدادية بنين التابعة لإدارة جنوب الإسماعيلية التعليمية بحي أول، ومدرسة صفية زغلول الإعدادية بنات بإدارة شمال الإسماعيلية التعليمية بحي ثان، كما زار لجان امتحانات الثانوية الأزهرية بمعهد آل نوح النموذجي الأزهري بحي ثالث.

رافق المحافظ خلال الجولة كل من أيمن موسى، وكيل وزارة التربية والتعليم، والشيخ ممدوح عبد الجواد، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الإسماعيلية الأزهرية، والعميد وائل حمزة، رئيس مركز ومدينة الإسماعيلية، وعدد من القيادات التنفيذية والأمنية.

ويؤدي اليوم نحو 30,324 طالبًا وطالبة بالشهادة الإعدادية امتحانات مادتي الدراسات الاجتماعية والجبر والإحصاء داخل 165 لجنة موزعة على الإدارات التعليمية الثمانية بالمحافظة، فيما يؤدي 785 طالبًا وطالبة بالشهادة الثانوية الأزهرية امتحان مادة الرياضيات البحتة داخل 15 لجنة بالأقسام الأزهرية المختلفة.

وخلال جولته، حرص المحافظ على التحدث مع الطلاب داخل اللجان والاستماع إلى آرائهم بشأن مستوى الامتحانات، موجهًا بتوفير أقصى درجات الراحة والدعم داخل اللجان، معربًا عن تقديره لحالة الانضباط والهدوء التي سادت الأجواء الامتحانية.

كما وجّه محافظ الإسماعيلية باستمرار المتابعة الدقيقة لسير الامتحانات من خلال غرفة العمليات المركزية بالمحافظة، وضمان توفير بيئة آمنة ومنظمة تساعد الطلاب على التركيز، مشددًا على التنسيق مع الوحدات المحلية لتكثيف أعمال النظافة ورفع الإشغالات بمحيط المدارس.

من جانبه، أكد أيمن موسى، وكيل وزارة التربية والتعليم، أن جميع اللجان تم تجهيزها وفقًا للضوابط الفنية والإدارية، وأن غرفة العمليات الرئيسية بالمديرية على اتصال دائم بغرف العمليات الفرعية بالإدارات لمتابعة أي طارئ لحظة بلحظة.

كما أشار الشيخ ممدوح عبد الجواد، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الإسماعيلية الأزهرية، إلى انتظام الامتحانات بالأقسام الأزهرية الخمسة بالمحافظة، وتوفير كل ما يلزم لضمان سير الامتحانات في أجواء من الهدوء والاستقرار