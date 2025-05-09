استدراجوها للمقابر.. النيابة تقرر مصير الطلاب المتهمين في واقعة فتاة القليوبية

القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

قررت نيابة قها، في محافظة القليوبية، وضع الـ 3 طلاب المتهمين باستدراج فتاة لمنطقة زراعية بالمقابر فى إحدى قرى المدينة، ومحاولة التعدي عليها، داخل إحدى دور الرعاية، وكذلك عرض الفتاة والمتهمين على الطب الشرعي.

وأوضحت التحريات، أن 3 طلاب وهم: "م.م.ش" 14 سنة - طالب، و"م.س.ع" 15 سنة - طالب، و"ع.ع.ع" 14 سنة، طالب، استدرجوا فتاة تدعى "ح.م.س" 12 سنة، طالبة، لمنطقة زراعية بالمقابر بإحدى قرى مدينة قها، وحاولوا التعدي عليها جنسيا.

وكان اللواء محمد السيد مدير الإدارة العامة لمباحث القليوبية، واللواء محمد فوزي رئيس مباحث القليوبية، تلقيا إخطارًا من المقدم محمد حجاج رئيس مباحث قسم قها، يفيد بورود بلاغ من ولي أمر يدعى "م.س.ح" يفيد فيه باستدراج 3 طلاب لابنته لـ منطقة زراعية بالمقابر ومحاولة التعدي عليها جنسيا والتحرش بها وتصويرها بهاتف محمول.

وعقب تقنين الإجراءات، تم ضبط الـ 3 طلاب المتهمين، وبمواجهتهم أقروا باستدراج الفتاة ومحاولة التعدي عليها جنسيا.

وجرى تحرير المحضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق، وأمرت باستعجال تحريات المباحث حول الواقعة وظروفها وملابساتها.

اقرأ أيضًا:

في المقابر وصوروها.. ضبط 3 طلاب بالإعدادية هتكوا عرض زميلتهم بالقليوبية