في المقابر وصوروها.. ضبط 3 طلاب بالإعدادية هتكوا عرض زميلتهم بالقليوبية

القليوبية - أسامة عبدالرحمن

في واقعة مروعة هزت قرية تابعة لدائرة قسم شرطة قها بمحافظة القليوبية، ألقت أجهزة الأمن القبض على ثلاثة طلاب بالمرحلة الإعدادية، لاتهامهم باستدراج زميلتهم في ذات الصف الدراسي إلى منطقة المقابر، وهتك عرضها، قبل أن يقوم أحدهم بتوثيق الجريمة البشعة بتصويرها عبر هاتفه المحمول.

تعود تفاصيل الواقعة، كما ورد في إخطار تلقته مديرية أمن القليوبية من مأمور قسم شرطة قها، إلى بلاغ تقدم به ولي أمر طالبة بالصف الثاني الإعدادي. أفاد الأب المكلوم بأن ثلاثة طلاب، يدرسون مع ابنته في نفس الصف، قاموا باستدراجها إلى مقابر القرية التي يقطنون بها، وهناك اعتدوا عليها. وأضاف أن المجني عليها تمكنت من الإدلاء بأوصاف وأسماء المتهمين الثلاثة.

على الفور، تحركت قوة أمنية من مباحث قسم شرطة قها، ونجحت في تحديد هوية المتهمين وإلقاء القبض عليهم. كما تحفظت القوات على هواتفهم المحمولة، لفحصها كجزء من الأدلة. وأثناء المواجهة، تعرفت الطالبة المجني عليها على المتهمين.

وقد تم تحرير محضر رسمي بالواقعة، وأحيل الطلاب الثلاثة إلى النيابة العامة، التي باشرت التحقيقات وأمرت بحبسهم لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، للكشف عن كافة ملابسات الحادث ودوافع ارتكابه.