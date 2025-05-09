أسفر عن إصابة 5 أشخاص.. انتداب المعمل الجنائي لفحص أسباب حريق منزل بالقليوبية



القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

أمرت جهات التحقيق بالقليوبية، بانتداب المعمل الجنائي لفحص أسباب حريق منزل أسفر عن إصابة خمسة أشخاص بحالات اختناق إثر حريق منزل بعزبة حماد التابعة لقرية سندنهور بمحافظة القليوبية، كما أمرت جهات التحقيق بتحريات المباحث الجنائية حول الواقعة وملابساتها وسؤال مالكي المنزل.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، إخطارا من شرطة النجدة يفيد وقوع حريق داخل منزل مكون من أربعة طوابق بعزبة حماد التابعة لقرية سندنهور ووجود إصابات بين المواطنين.

وانتقلت على الفور الأجهزة الأمنية بمديرية أمن وقوات الحماية المدنية، وتبين من المعاينة الأولية والتحريات نشوب الحريق داخل الطابق الثالث في منزل مكون من أربعة طوابق بعزبة حماد التابعة لقرية سندنهور وهم يوسف، م، ى 10 سنوات، رجب م، ى 8 سنوات، رحاب م، ى 3 سنوات، منى ل، م 33 سنة، فاطمة، ع 30 سنة وتم الدفع بـ 4 سيارات إطفاء للسيطرة على الحريق ومنع امتداده إلى المناطق المجاورة حفاظا على أرواح وسلامة المواطنين.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن القليوبية بإشراف اللواء محمد السيد مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن القليوبية بالتحري عن الواقعة وظروفها وملابساتها، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.