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جاءها المخاض قبل الوصول.. سيدة تضع مولودتها داخل محطة قطار كفر الشيخ -صور

04:41 م الخميس 08 مايو 2025
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    سيدة تضع مولودتها داخل محطة قطار كفر الشيخ (1)
  • عرض 3 صورة
    سيدة تضع مولودتها داخل محطة قطار كفر الشيخ (2)
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كفر الشيخ - إسلام عمار:

شهدت محطة قطار كفر الشيخ، اليوم الخميس، لحظات غير متوقعة عندما وضعت سيدة مولودتها داخل المحطة، وذلك بعد أن فاجأها المخاض أثناء تواجدها في القطار القادم من شربين والمتجه إلى قلين، وقبيل وصوله إلى محطة كفر الشيخ.

ووفقًا لشهود عيان، تلقت غرفة عمليات مرفق إسعاف كفر الشيخ بلاغًا عاجلًا بوجود حالة ولادة طارئة لسيدة داخل القطار.

وتحركت سيارة الإسعاف رقم 2668 بقيادة المسعفين عبدالعزيز إسماعيل ومحمود أبويوسف إلى المحطة، وتمكن الطاقم الطبي من التعامل باحترافية مع حالة الولادة داخل المحطة، حيث تبين أن المولود أنثى.

وأكد مصدر مسؤول بصحة كفر الشيخ، أنه عقب إتمام عملية الوضع بنجاح، تم نقل الأم ورضيعتها بواسطة سيارة الإسعاف إلى مستشفى كفر الشيخ العام.

وبعد توقيع الكشف الطبي عليهما في قسم الاستقبال والطوارئ بالمستشفى، تبين أن حالتي الأم والمولودة مستقرة وجيدة، مشيدًا المصدر بمهارة طاقم الإسعاف في إدارة الحالة الطارئة وفق الأصول الطبية والمهنية.

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كفر الشيخ طاقم سيارة إسعاف ولادة سيدة داخل محطة قطار
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