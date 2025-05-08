غموض حول اختفاء فتاة ببنها.. والأسرة تناشد الأمن مساعدتها في العودة

القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

تكثف الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، جهودها لكشف تغيب فتاة عن منزلها منذ عدة أيام دون أن تعلم أسرتها شيئا عنها، بقرية طحلة دائرة مركز شرطة بنها، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت الجهات المعنية التحقيق.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، إخطارا من مركز شرطة بنها بورود بلاغ من والد الفتاة "دنيا.ا.ج.ر"، مقيمة قرية طحلة دائرة المركز يفيد تغيبها عن منزل من تاريخ 5/5/2025 .

وأشار في بلاغه أنه كاميرات رصدت خروجها من المنزل و اقتادت سيارة من القرية إلى مدينة بنها حرر عن ذلك محضر رقم 3329 إداري المركز، وتولت الجهات المعنية التحقيق.

وناشدت أسرة الفتاة، المسؤولين بالوقوف بجانبه ومساعدته على عودة ابنته للمنزل حيث أن أسرتها تعيش في حالة حزن شديدة لتركها المنزل دون علم اي شئ عنها.