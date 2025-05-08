محافظ القليوبية يلتقي المشرفين الفائزين في بعثة حج الجمعيات: ادعوا لمصر

القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

حرص المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية، على تقديم التهنئة للفائزين من المُشرفين على بعثة حجاج الجمعيات الأهلية لهذا العام 1446هـ 2025م، قائلاً لمُشرفين حجاج بيت الله الحرام أمانة في أعناقكم وقضاء حوائجهم وتوفير الراحة لهم على مدار رحلتهم وتأدية مناسكهم حتى عودتهم سالمين إلى أرض الوطن، مشيرا إلى أن الثواب الأكبر ليس في الحج فقط ولكنه في خدمة حجاج بيت الله الحرام.

جاء اللقاء بحضور الشيخ ياسر الغياتي وكيل وزارة أوقاف القليوبية، وأميمة رفعت وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، وجمال عزب رئيس جمعية تيسير الحج والعمرة بالقليوبية، والفائزين من المُشرفين على بعثة الحج.

فيما أوضحت وكيلة وزارة التضامن الاجتماعي، أن المُشرفين لهم دور محوري في تلبية كافة طلبات الحجاج وتثقيفهم وإرشادهم لتأدية مناسكهم بكل سهولة ويُسر، مُشيرةً إلى أن القليوبية تُعد المستوى الأول في الأشراف على الحجاج، وأنه تم عقد الإختبارات واجتاز الاختبار 11 مُشرفًا على مستوى المحافظة وأُجريت لهم مُقابلات شخصية وقد انطبق عليهم شروط الإشراف الموضوعة من قبل المؤسسة القومية لتيسير الحج والعمرة.

وفي هذا الصدد وجه محافظ القليوبية لفضيلة الشيخ وكيل وزارة أوقاف القليوبية، بضرورة وأهمية عقد ندوات تثقيفية مُيسرة لجميع الحجاج الفائزين وتأهيلهم لطبيعة الرحلة لتعزيز الوعي لديهم وتأهيلهم لأداء مناسك الحج على أكمل وجه.

أضاف وكيل وزارة أوقاف القليوبية، بأنه سيتم التنسيق مع جميع الحجاج والمُشرفين الفائزين على مستوى المحافظة وتوعيتهم توعية كاملة بكامل المناسك قُبيل سفرهم لأداء مناسك الحج بكل أريحية، مُشيداً بحرص معالي "المحافظ" على التأكيد على توعية الحجاج وإرشادهم وأهمية الالتزام بالتعليمات والتوجيهات الصادرة من المشرف المسئول عن كل فوج من الحجاج، لتحقيق أعلى درجات التنظيم والسلامة لجميع الحجاج خلال موسم الحج المُبارك.

وفي السياق ذاته أوضح رئيس جمعية تيسير الحج والعمرة بالقليوبية، أهمية وضرورة توفير كافة سُبل الدعم والتوعية لحجاج بيت الله الحرام، بما يضمن لهم أداء المناسك بسهولة ويُسرٍ وأمان، ويعودون إلى وطنهم سالمين غانمين.

وفي نهاية اللقاء أوصى محافظ القليوبية المُشرفين بالدعاء لوطننا الغالي مِصْر وأن يحفظ الله شعبها وقيادتها ويُديم علينا نعمة الأمن والرخاء والاستقرار في ظل القيادة الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسي.