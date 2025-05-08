محافظ المنوفية يتفقد مشروعات حيوية بشبين الكوم ويشدد على سرعة الإنجاز -صور

المنوفية- أحمد الباهي:

أجرى اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، اليوم الخميس، جولة ميدانية موسعة لمتابعة الموقف التنفيذي وحجم الأعمال المنفذة على أرض الواقع لعدد من المشروعات الجاري تنفيذها وتقديم الدعم والتيسيرات اللازمة للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، رافقه خلالها وليد سالم رئيس حي غرب شبين الكوم، المهندس أشرف طايل المستشار الهندسي للمحافظة.

بدأت جولة المحافظ بتفقد أعمال تطوير ورفع كفاءة كورنيش شبين الكوم القديم، واستفسر عن نسب وحجم تنفيذ الأعمال والذى تتضمن مقاعد رخام مضيئة ونخيل وأعمدة ديكورية حديثة و انترلوك و حديد كريتال وتجليد الحجر الهاشمي، ووجه بالمتابعة الميدانية لحجم الأعمال والتواصل المباشر مع الشركة المنفذة لتسريع معدلات الأداء، وذلك في إطار خطة المحافظة الشاملة للمساهمة في إحداث واجهة حضارية ولمسة جمالية وخلق متنزهات للمترددين على العاصمة بتحسين جودة الحياة المعيشية للمواطنين.

كما تفقد محافظ المنوفية الأعمال الإنشائية ونسب التنفيذ بمدرسة مصر المتكاملة للغات الجديدة بنطاق حي غرب شبين الكوم باستثمارات 40 مليون جنيه على مساحة 2490م 2 بإجمالي 28 فصل دراسي، وتشمل مرحلة رياض الأطفال حتى مرحلة الثانوي، باعتبارها أولوية أولى وسرعة نهو الأعمال للارتقاء بالمنظومة التعليمية ودخولها الخدمة العام الدراسي القادم بما يساهم في تخفيض الكثافة الطلابية والنزول بالسن لاستيعاب الأطفال المتقدمين ممن تجاوز الـ 5 سنوات وإتاحة الفرصة أمام أولياء الأمور لإلحاق أبنائهم بهذا النوع من التعليم.

وخلال الجولة، كلف المحافظ المستشار الهندسي بضرورة المتابعة المستمرة والتواجد الميداني من قبل مهندسي الإدارة الهندسية بمواقع العمل بنطاق المحافظة لمتابعة المشروعات الجارى تنفيذها والتأكد من الالتزام بالمواصفات الفنية والتوقيتات المحددة لنهو الأعمال بما يساهم في تحقيق أعلى معدلات إنجاز على أرض الواقع، مؤكدًا أننا مستمرون في مواصلة جهود التغيير والبناء الشامل ودعم كافة المشروعات التنموية والخدمية بمختلف القطاعات وفى مقدمتها قطاعي الصحة والتعليم لإحداث نقلة نوعية بمستوى الخدمات حتى يشعر المواطن المنوفي بما يُنجز من أعمال على أرض الواقع وفقًا لرؤية مصر 2030.

ويستكمل محافظ المنوفية جولته بمركز ومدينة أشمون لتفقد أعمال تطوير ميادين الخالدين وصيدناوى والجمهورية، والمدخل الغربي وكذا رصف طريق 21، وكذا تفقد وحدة طب الأسرة بطليا والوحدة الصحية القديمة، بالإضافة إلى إنشاء توسعات محطة الصرف الصحي والمستشفى الجديدة بالمدينة.