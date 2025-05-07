تنفيذًا لتوجيهات مجلس المحافظين.. محافظ الأقصر يعقد اجتماعًا موسعًا ويشدد على مواجهة مخالفات البناء والتعديات

الأقصر - محمد محروس:

ترأس المهندس عبد المطلب عمارة، محافظ الأقصر، اجتماعًا موسعًا بالأجهزة التنفيذية لمتابعة تنفيذ توجيهات مجلس المحافظين الأخير، الذي عُقد يوم الأحد الماضي.

وخلال الاجتماع، شدد محافظ الأقصر على ضرورة التعامل الحاسم مع مخالفات البناء والتعديات على الأراضي الزراعية، مؤكدًا أهمية الإزالة في المهد، ومنع المتعدين من تكرار المخالفة، بالتعاون مع جهات الولاية المختصة. ووجه رؤساء المدن بالنزول الميداني ومصادرة أي معدات أو مواد تُستخدم في أعمال البناء المخالف.

وفيما يخص المتغيرات المكانية، وجه المحافظ بضرورة المتابعة اللحظية لمنظومة المتغيرات، لرصد أي مخالفات أو تعديات على الفور، مع إعداد حصر شامل لكافة الحالات، والتعامل معها بالتنسيق مع مديرية الأمن والجهات المعنية، بالإضافة إلى تقديم تقارير يومية حول المنظومة وتشكيل لجنة لكل متغير. كما تم خلال الاجتماع استعراض موقف منظومة تقنين الأراضي طبقًا للقرار رقم 7 لسنة 2018.

وفي سياق آخر، كلف محافظ الأقصر باستمرار تنظيم "أسواق اليوم الواحد" بجميع المراكز والمدن، لتوفير السلع الغذائية والأساسية بأسعار مخفضة تصل إلى 15%، مشددًا على أهمية التنسيق مع مديرية التموين والغرفة التجارية لاختيار المواقع المناسبة وضبط منظومة الأسعار.

كما أكد المحافظ على المتابعة الدقيقة لملف توريد القمح، وتيسير إجراءات التوريد أمام المزارعين.

وفي إطار الاستعداد للموجة الـ26 لإزالة التعديات، التي تنطلق مرحلتها الأولى يوم السبت 10 مايو الجاري، نسق المحافظ مع الجهات المعنية لضمان تنفيذ الحملة بكفاءة.

وشدد المحافظ كذلك على مراجعة جاهزية المعدات والآليات الخاصة بالتعامل مع الأزمات، وضمان تدريب الكوادر على إدارتها بكفاءة، بما يضمن التدخل السريع وحماية المرافق الحيوية ومكتسبات الدولة.

حضر الاجتماع الدكتور هشام أبو زيد، نائب المحافظ، وأحمد وزيري، السكرتير العام، واللواء الدكتور هشام الشيمي، السكرتير العام المساعد، إلى جانب رؤساء المراكز والمدن، ووكلاء الوزارات، ومديري الإدارات المعنية.