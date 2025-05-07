سيارات تدريب متنقلة.. دورات مجانية لإعداد الشباب لسوق العمل في جنوب سيناء

جنوب سيناء – رضا السيد:

أعلنت إدارة التدريب المهني بمديرية العمل بجنوب سيناء، عن تنظيم دورات تدريبية مجانية في عدة مجالات من خلال سيارات التدريب المتنقلة، والتي جرى تجهيزها وتأهيلها على أعلى مستوى لهذه الغرض من قبل وزارة العمل، لتقديم خدمات متنوعة في مجال التدريب المهني، وإعداد المواطنين لسوق العمل.

قالت وفاء نجاح، مدير مديرية العمل بجنوب سيناء، إن الدورات تضمنت مجالات الحاسب الآلي، والمشغولات اليدوية، والخياطة، وتعد مجالات هامة يحتاجها سوق العمل، مؤكدة أن المديرية تحرص على تنظيم هذه الدورات بهدف تكامل الخبرة التي تجعل خريجي هذه الدورات التدريبية على أعلى مستوى من التأهيل لخوض سوق العمل.

وأوضحت مدير المديرية في تصريح اليوم، أنه سيجري إطلاق دورة الحاسب الآلي بمدينة سانت كاترين لخدمة أبنائها، وتمكينهم من سوق العمل في ظل التحول الرقمي التي تشهده مصر ضمن رؤية الدولة 2030، بينما سيجري تنظيم دورات المشغولات اليدوية والخياطة بمدن طور سيناء وشرم الشيخ.

وعن المستندات المطلوبة للاشتراك في هذه الدورات التدريبية، أكدت أنه تتضمن صورة البطاقة الشخصية، و2 صورة شخصية، وصورة المؤهل، ويجري تقديم هذه المستندات بمقر المديرية بمدينة طور سيناء، أو بمكتب العمل بالمدن التي سيجري فيها التدريبات.

وأضافت أنه سيجري التواصل مع المتقدمين عند تحديد موعد ومكان التدريب، ومن المقرر أن يحصل كل متدرب أو متدربة على شهادة خبرة، لتعزيز موقفهم خلال خوض سوق العمل، مشيرة إلى أن المديرية تحرص على متابعة أصحاب المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر الذين حصلوا على التدريبات التابعة للمديرية، لتشجيعهم على الاستمرار، وإمدادهم بالخبرات اللازمة.