كشف ملابسات سرقة هاتف من شخص أجنبي بشبرا الخيمة

القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

تمكنت أجهزة الأمن بمديرية أمن القليوبية من كشف غموض ما تم تداوله على إحدى الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي حول اتهام شخصين يستقلان دراجة نارية بسرقة هاتف محمول من آخر "يحمل جنسية إحدى الدول" حال تواجده بدائرة قسم شرطة أول شبرا الخيمة، حيث تم ضبط المتهمين وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق فأمرت بحبسهما 4 أيام على ذمة التحقيقات.

البداية عندما تلقى اللواء عبدالفتاح القصاص مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القليوبية إخطارًا من مأمور قسم أول شبرا الخيمة يفيد ورود بلاغ من ربة منزل أنه حال سير زوجها "يحمل جنسية إحدى الدول" قام شخصان مجهولان يستقلان دراجة نارية بسرقة هاتفه المحمول بأسلوب "الخطف" ولاذا بالفرار.

تم تشكيل فريق بحث توصل الى ان وراء ارتكاب الواقعة شخصان يستقلان دراجة نارية وعقب تقنين الإجراءات أمكن تحديد وضبط مرتكبا الواقعة شخصان "لهما معلومات جنائية" وبحوزتهما الدراجة النارية المستخدمة فى إرتكابها "بدون لوحات معدنية" وتم ضبط الهاتف المحمول المستولى عليه وتحرر محضر بالواقعة بالعرض على النيابة أمرت بحبسهما.