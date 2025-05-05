محافظ الدقهلية يكرم 50 عاملًا فى احتفالية عيد العمال -صور

الدقهلية-رامي محمود:

كرم اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، 50 عاملا خلال الاحتفالية التي نظمتها المحافظة بعيد العمال، بالتعاون مع مديرية العمل واتحاد عمال الدقهلية، بحضور عدد من القيادات التنفيذية والشعبية والنقابية.

شارك حضور الحفل اللواء عماد الدين عبد الله السكرتير العام للمحافظة والمستشار أحمد رجائي وكيل وزارة العمل بالدقهلية والمهندس بدر ابو بكر مدير عام حقول دلتا النيل والاستاذ مجدي ابو شريحه رئيس اتحاد عمال نقابات الدقهلية ومحمود بسيوني أمين عام اتحاد نقابات العمال والاستاذ ايمن بركات رئيس اللجنة النقابية ببترول بلاعيم.

وعبّر المحافظ عن فخره واعتزازه بعمال مصر قائلاً:"نحتفل اليوم بعيد من يبنون الحاضر ويصنعون المستقبل، ونؤكد على أن الجمهورية الجديدة تُبنى بسواعد العمال المخلصين الذين لا يدخرون جهدًا في سبيل رفعة الوطن".

وأشار إلى اهتمام الدولة بدعم العمال وتوفير بيئة عمل آمنة ومستقرة، معبرا عن سعادته بوجود مكرمين بالاحتفالية من عمال النظافة بالمحافظة.

وأشاد مرزوق بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي لدعم العمالة المنتظمة وغير المنتظمة، وتوقيع قانون العمل الجديد الذي يمثل نقلة نوعية في الحقوق العمالية، وتعزيز الأمان الوظيفي وتمكين المرأة، مشيرًا إلى أن تلك الخطوات تعكس رؤية شاملة نحو بناء بيئة عمل عادلة ومتوازنة، مشيرا الي ضرورة عقد اللقاءات التوعوية للتوعية للعمال بالمكاسب التي تحققت برعاية وفضل فخامة الرئيس بعمال مصر وأبرزها قانون العمل.

واختتم المحافظ كلمته في الاحتفالية بالدعاء أن يحفظ الله مصر وشعبها، مؤكدًا أن العمل الشريف هو في سبيل الله، كما أوصانا رسول الله، وأن كل يد تبني وتنتج هي يد تستحق التكريم والدعم.

وشهدت الاحتفالية تكريم 50 من العاملين والنقابيين، من بينهم 20 عاملاً من شركات ومصانع المحافظة، و15 عاملاً من فرق النظافة، بالإضافة إلى 15 من القيادات النقابية البارزة.

كما تم تقديم دروع تكريم من اتحاد عمال الدقهلية وشركة بترول بلاعيم بـ"أبو ماضي" إلى المحافظ تقديرا لدوره في رعاية عمال الدقهلية.