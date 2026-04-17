شهد أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس مراسم تدشين 3 قاطرات بحرية جديدة من طراز “عزيمة” وقاطرة من طراز “تيم عزيمة”، بشركة التمساح لبناء السفن، إحدى الشركات التابعة للهيئة، وذلك في إطار تنفيذ توجيهات عبد الفتاح السيسي بتوطين صناعة الوحدات البحرية.

وجاء التدشين بحضور عدد من قيادات الهيئة، في خطوة تعكس نجاح استراتيجية الهيئة في تعظيم قدرات شركاتها وتحويلها إلى كيانات صناعية قادرة على المنافسة إقليميًا ودوليًا.

تعزيز قدرات الأسطول البحري

تمثل القاطرات الجديدة إضافة نوعية لأسطول الهيئة، حيث تشمل 3 قاطرات من طراز “عزيمة” (عزيمة 7، عزيمة 9، عزيمة 10) تتمتع بمواصفات فنية متطورة، أبرزها قوة شد تبلغ 12 طنًا وسرعة تصل إلى 11 عقدة بحرية، بما يسهم في دعم أعمال القطر والإرشاد والخدمات البحرية.

كما تم تدشين القاطرة “تيم عزيمة 2”، وهي من القاطرات الصغيرة متعددة المهام، بما يعزز قدرات الهيئة في تنفيذ الأعمال اللوجستية والمعاونة بكفاءة عالية.

تصميم مبتكر للإنقاذ البحري

تتميز القاطرة “عزيمة 7” بتصميم فريد من نوعه يواكب متطلبات أعمال الإنقاذ البحري، حيث تم تجهيزها بمعدات الغطس ووسائل إعاشة ملائمة للطاقم، لتكون أول قاطرة من هذا الطراز تُخصص لمثل هذه المهام الحيوية.

تعاون صناعي وعقود جديدة

وخلال جولته، تفقد رئيس الهيئة أعمال الصيانة الشاملة للقاطرة “ناغي 1” التابعة لشركة ناغي مارين السعودية، والتي نفذتها شركة التمساح بالتعاون مع ترسانة بورسعيد البحرية، في نموذج ناجح للتكامل الصناعي.

كما شهدت الفترة الأخيرة توقيع عقد لبناء وتوريد 7 قاطرات بحرية لصالح الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر، تشمل 4 قاطرات بقوة شد من 70 إلى 75 طنًا، و3 قاطرات بقوة شد 20 طنًا، بهدف تطوير منظومة القطر والإرشاد ومواكبة تطور حركة السفن.

دعم الصناعة الوطنية وفتح أسواق جديدة

وأكد الفريق أسامة ربيع أن الهيئة مستمرة في دعم شركاتها وترساناتها البحرية، لتعزيز قدراتها الإنتاجية وفتح أسواق خارجية للتصدير، بما يدعم الاقتصاد الوطني ويوفر فرص عمل، ويعزز من مكانة مصر كمركز إقليمي لصناعة وإصلاح السفن والخدمات البحرية.