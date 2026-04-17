انتشلت قوات الإنقاذ النهري بإدارة الحماية المدنية بمحافظة سوهاج، اليوم الجمعة، جثة الطفلة حبيبة أحمد، 12 عامًا، من مياه نهر النيل، وذلك بجوار محطة مياه نجع الأبعادية التابعة لقرية بني هلال، بعد 6 أيام من تكثيف أعمال البحث.

وتم نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى المركزي، تحت تصرف النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

تفاصيل حادث عبارة الشورانية

وتعود أحداث الواقعة إلى سقوط سيارة ملاكي "تمناية" من أعلى العبّارة النهرية "المراغة – الشورانية" في نهر النيل، ما أسفر عن مصرع 3 أشخاص، بينهم سيدة مسنة وحفيداها، بينما تمكنت قوات الإنقاذ من إنقاذ طفل آخر على قيد الحياة.

وكان اللواء الدكتور حسن عبدالعزيز، مدير أمن سوهاج تلقى إخطارًا بالحادث، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وقوات الإنقاذ النهري إلى موقع البلاغ، حيث جرى التعامل مع الحادث وانتشال الضحايا تباعًا.

استمرار البحث عن المفقود الأخير

وتواصل فرق الإنقاذ النهري جهودها المكثفة للعثور على جثة الطفل محمد، شقيق الطفلة حبيبة، والذي لا يزال في عداد المفقودين حتى الآن، وسط متابعة مستمرة من الأجهزة المعنية.