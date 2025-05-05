رئيس "المعاهد الأزهرية" يتفقد امتحانات النقل الثانوي بمعهد فتيات مدينة نصر النموذجي

كتب - محمود مصطفى أبوطالب:

قام الشيخ أيمن عبدالغني، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، بزيارة ميدانية اليوم الاثنين الموافق 2025/5/5 إلى معهد فتيات مجمع مدينة نصر النموذجي؛ لمتابعة سير امتحانات النقل للفصل الدراسي الثاني، والاطمئنان على انضباط اللجان وحسن سير العملية الامتحانية.

رافق خلال الزيارة كل من الدكتور ربيع زكي، رئيس الإدارة المركزية للموارد البشرية، وفايز نصر الدين، مدير عام الكمبيوتر التعليمي بقطاع المعاهد الأزهرية.

واستهل الشيخ أيمن عبدالغني جولته بتفقد عدد من لجان الامتحانات، حيث ناقش الطالبات داخل اللجان، واطمأن منهن على وضوح الأسئلة ومناسبتها لما تم تدريسه خلال العام الدراسي، مؤكدًا أن الأسئلة جاءت في مستوى الطالبات وراعت الفروق الفردية، ولم تخرج عن المناهج المعتمدة.

وخلال حواره مع الطالبات، استمع إلى آرائهن بشأن الامتحان، وتأكد من عدم وجود أية شكاوى أو معوقات، مشددًا على حرص الأزهر الشريف على توفير بيئة تعليمية آمنة وداعمة، تضمن للطالبات أداء الامتحانات في أجواء من الطمأنينة والعدالة.

كما تفقد أعمال الكنترول ولجان التصحيح، واطلع على آليات التصحيح والرصد، مؤكدًا ضرورة الالتزام بالمعايير والضوابط المعتمدة، وتحقيق أعلى درجات الدقة والشفافية في تقدير الدرجات.

وتأتي هذه الزيارة في إطار المتابعة الدورية التي يجريها قطاع المعاهد الأزهرية، لضمان انتظام أعمال الامتحانات، وتعزيز الدور الرقابي في مختلف المعاهد، بما يحقق العدالة بين الطلاب، ويعكس مكانة الأزهر الشريف كمؤسسة تعليمية وتربوية.

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