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بالصور.. إغلاق 7 محال تجارية لإدارتها دون ترخيص بالبحيرة

11:10 م الأحد 04 مايو 2025
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    إغلاق 7 محال تجارية بالبحيرة4
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    إغلاق 7 محال تجارية بالبحيرة3
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    إغلاق 7 محال تجارية بالبحيرة1
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البحيرة - أحمد نصرة:

نفذت إدارة التراخيص بالوحدة المحلية لمركز ومدينة دمنهور، اليوم الأحد، 7 قرارات إغلاق إداري لمحال تزاول أنشطة دون ترخيص.

وأكدت الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، على التعامل الفوري والحاسم مع الأنشطة غير المرخصة، وإحكام الرقابة على الأسواق والمنشآت التجارية.

وأشار عمر لبيب، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمنهور إلى استمرار هذه الحملات المكثفة، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين، لضمان تطبيق القانون وتحقيق الانضباط العام.

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الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمنهور إغلاق إداري لمحال تزاول أنشطة دون ترخيص محافظ البحيرة
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