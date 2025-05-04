قتيل و6 مصابين في مشاجرة بالأسلحة النارية في المنيا

المنيا - جمال محمد:

قُتل عامل وأصيب 6 أشخاص آخرين، مساء اليوم الأحد، في مشاجرة بالأسلحة النارية بين 3 عائلات بإحدى قرى مركز المنيا لخلاف على حراسة قطعة أرض بالظهير الصحراوي الشرقي.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنيا إخطارًا بمشاجرة بين عائلات "أولاد عمر"، و"أولاد حشمت" طرف أول، و"أولاد خلف" طرف ثاني، استخدمت فيها الأسلحة النارية، ما أسفر عن وقوع قتيل وعدد من الإصابات.

انتقلت الإسعاف والأجهزة الأمنية إلى موقع الحادث، حيث تم تسجيل مقتل "ح. ر" 35 سنة، عامل من عائلة "أولاد عمر" متأثرًا بطلق ناري في الصدر، وإصابة 6 آخرين، بينهم 4 من الطرفين بكدمات وطلقات نارية.

تم نقل المصابين إلى مستشفيي صدر المنيا، والمنيا الجامعي، والتحفظ على جثة القتيل تحت تصرف النيابة العامة.

كما فرضت الأجهزة الأمنية كردونًا حول منازل العائلات بالقرية، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.