"خلاف أسري".. مقتل شاب وإصابة شقيقه على يد زوج أختهما بالمنوفية

المنوفية- أحمد الباهي:

قُتل شاب وأصيب شقيقه بقرية طنبشا التابعة لمركز بركة السبع بمحافظة المنوفية، صباح اليوم الأحد، على خلفية مشكلة أسرية بين شقيقته وزوجها، ونقل جثمان المتوفى إلى مستشفى بركة السبع العام.

وأقدم الزوج على طعن شقيق زوجته، "م. ي"، بجرحين نافذين في الصدر، أسفر عن وفاته بعد نقله إلى مستشفى بركة السبع العام، كما أصاب شقيقها الآخر بجرح في الوجه، ونقل لتلقي الإسعافات الأولية وتحفظت عليه الشرطة لأخذ أقواله.

وانتقلت قوة أمنية من مركز شرطة بركة السبع إلى موقع الحادث، بعد إخطار تلقاه مدير أمن المنوفية، وألقي القبض على الجاني وإيداعه تحت تصرف النيابة العامة لاستكمال التحقيقات.

ونقل جثمان المتوفى إلى مشرحة مستشفى بركة السبع العام، لحين عرضه على الطب الشرعي لتحديد أسباب الوفاة بدقة.