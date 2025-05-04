إصابة 4 أشخاص في حادث تصادم بالعاشر من رمضان

الشرقية -ياسمين عزت:

أصيب 4 أشخاص، جراء وقوع تصادم بين سيارة ميكروباص وأخرى ملاكي على طريق مصر - الإسماعيلية الصحراوي، بالقرب من كوبري المنطقة الصناعية الثالثة بمدينة العاشر من رمضان في محافظة الشرقية.

تلقت مديرية أمن الشرقية، إخطارا يفيد ورود إشارة من مستشفى العاشر من رمضان الجامعي بوصول 4 مواطنين مصابين جراء وقوع حادث تصادم سيارتين وتم تقديم الخدمات الطبية لهم.

انتقلت قوة أمنية إلى موقع البلاغ وتبين حدوث إصابة المواطنين بسبب حادث تصادم بين سيارة ميكروباص وأخرى ملاكي، وجرى تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق فيها للوقوف على أسبابها.