تفاصيل "جريمة الطماطم" في قنا.. القاتل فرّ للقاهرة والأمن يتعقبه ويقبض عليه

قنا- عبدالرحمن القرشي :

ألقت الأجهزة الأمنية، القبض على الشاب المتهم بقتل شقيقه وجاره بطلقات نارية بسبب خلافات على بيع محصول الطماطم داخل الزراعات في جبل المراشدة، مركز الوقف، شمالي محافظة قنا.

تعود بداية الواقعة إلى شهر رمضان الماضي، عندما تلقت مديرية أمن قنا، إخطارًا من مركز شرطة الوقف يفيد بمقتل شابين بطلقات نارية إثر مشاجرة داخل الزراعات في جبل المراشدة.

وكشفت التحريات الأمنية، أن الجثتين لشاب يٌدعى مصطفى يبلغ من العمر 30 عامًا، من قرية السمطا مركز دشنا، ومقيم في جبل المراشدة مركز الوقف، وجاره وشريكه في زراعات الطماطم شاب من قرية الطوابية مركز قنا، وأن المتهم هو شقيق الضحية الأولى، وأنه فتح عليهما النار وفر هاربًا إلى القاهرة.

وأشارت التحريات، إلى أن القاتل تشاجر مع شقيقه المجني عليه بسبب بيع محصول الطماطم وقتله بعدة طلقات نارية فأسرع عليه جارهما لفض المشاجرة وإبعاده عن شقيقه ففتح عليه النار أيضًا وقتله وفر هاربًا، وبتكثيف التحريات وتتبع المتهم تبين أنه فر بأسرته إلى أحد المناطق الشعبية في القاهرة، وبعد تحديد مكانه ومراقبته تم القبض عليه وترحيله إلى مركز شرطة الوقف محافظة قنا محل ارتكابه الواقعة.