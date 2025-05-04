انطلاق حملة "مشوار الألف الذهبية.. يبدأ بخطوة" لتنظيم الأسرة بالبحيرة

البحيرة - أحمد نصرة:

انطلقت اليوم الأحد، فعاليات المرحلة الثانية من الحملة التنشيطية لتنظيم الأسرة والصحة الإنجابية ، والتي تُنفذ على مستوى محافظة البحيرة على مرحلتين متتاليتين ، تحت شعار: "مشوار الألف الذهبية... يبدأ بخطوة"

تنفذ المرحلة الثانية من الحملة خلال الفترة من 4 إلى 8 مايو بإدارات (دمنهور – إدكو – شبراخيت – أبو المطامير – التحرير – غرب النوبارية – المحمودية – وادي النطرون) .

وتستهدف الحملة تقديم خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية بالمجان في جميع وحدات تقديم الخدمة والمستشفيات، بالإضافة إلى تغطية المناطق النائية والمحرومة من خلال العيادات المتنقلة، وذلك لتلبية احتياجات الفئات المستهدفة من السيدات والأسر ذات الأولوية بالخدمة.

كما تتضمن فعاليات الحملة تنفيذ ندوات إعلامية وتوعوية ضمن مبادرة "أيامنا أحلى"، من خلال فرق التثقيف والإعلام السكاني التابعة للمديرية والإدارات الصحية، إلى جانب إقامة معارض لمنتجات نوادي المرأة في جميع الإدارات المشاركة، بمشاركة واسعة من كافة الجهات المعنية بالقضية السكانية داخل المحافظة.