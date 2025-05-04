استغل سفرها وتسلل لمنزلها.. القبض على سائق سرق مجوهرات جارته بالفيوم

الفيوم – حسين فتحى:

ألقت أجهزة البحث الجنائى بمحافظة الفيوم، القبض على سائق، اقتحم شقة فتاة تعمل باحث قانوني، لسرقة مشغولاتها الذهبية والفضية.

كان اللواء أحمد عزت مساعد وزير الداخلية لأمن الفيوم، تلقى إخطارا من العميد محمد فؤاد مأمور قسم شرطة الفيوم "أول" بقيام "ر.ا." – 39 عاما – باحث قانوني، ومقيمة بمنطقة باغوص - بقيام مجهول بسرقة مصوغاتها الذهبية و الفضية أثناء غيابها عن شقتها.

جرى تشكيل فريق بحث قاده العقيد أحمد الهاين مفتش مباحث قسمى الفيوم" أول - ثان" وضم الرائد أحمد صلاح رئيس مباحث قسم شرطة الفيوم" ثان" تحت إشراف العميد حسن عبد الغفار رئيس المباحث الجنائية بالمحافظة، حيث كشفت تحريات فريق البحث، أن وراء واقعة السرقة، سائق يدعى محمد ص م - سائق - 38 عاما، مسجل خطر أموال عامة و سرقات، مقيم بالطابق الثالث بنفس العمارة، وأنه استغل سفرها، وكسر قفل الباب الحديدي الخارجى، وكذلك الباب الخشبي الداخلى، ثم اقتحم غرفة نوم المجني عليها وسرق حوالى 155 جرام ذهب، و45 جرام من الفضة، ومبلغ مالى قدره 12 الف جنيه مصرى من دولابها الخاص.

وأضافت التحريات، أن المتهم باع المشغولات الذهبية والفضية بمبلغ 615 ألف جنيه عن طريق أحد أصدقائه لأحد محال الصاغة بمنطقة عزبة الصعايدة التابعة لحى أمبابة بالقاهرة، وأنه اشترى سيارة ماركة هيونداى بمبلغ 265 ألف جنيه، كما اشترى تليفون محمول ماركة "ريلمى"، كما أنفق مبلغ 40 ألف جنيه على ملذاته الشخصية، واحتفظ بمبلغ 192 ألف جنيه بمسكنه.

جرى القبض على المتهم والذى اعترف بارتكابه الواقعة أمام رئيس نيابة بندر، فقرر حبسه أربعة أيام على ذمة التحقيقات.