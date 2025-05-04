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رصاصة طائشة.. مصرع طفل بطلق خرطوش في حفل زفاف بالفيوم

08:00 ص الأحد 04 مايو 2025

جثة طفل - أرشيفية

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الفيوم- حسين فتحي:
لقي طفل يبلغ من العمر 13 عامًا مصرعه بعدما استقرت في جسده طلقة طائشة أثناء مشاركته في حفل زفاف خاله بقرية الزملوطي التابعة لمركز الفيوم.

وكان اللواء أحمد عزت مساعد وزير الداخلية لأمن الفيوم قد تلقى بلاغًا من مأمور مركز شرطة الفيوم، يفيد بمصرع الطفل "محمود.ع.م" المقيم بقرية العامرية، نتيجة إصابته بطلق ناري خلال العرس.

وكشفت التحريات التي قادها العقيد معتز اللواج، وتحت إشراف العميد حسن عبد الغفار، أن الطفل حضر الزفاف برفقة أسرته، وأصيب بطلقة خرطوش غير مرخص أُطلقت عشوائيًا، ما أدى إلى وفاته في الحال.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط مطلق النار، فيما جرى نقل جثة الطفل إلى مشرحة مستشفى التأمين الصحي، وأُخطرت نيابة مركز الفيوم لمباشرة التحقيقات.

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