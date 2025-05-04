ومضات زرقاء.. البرق يضيء العين السخنة في ليلة السيل- صور

السويس-حسام الدين أحمد:

وسط الظلام المسيطر على طريق " السخنة_ الزعفرانة" أضاء البرق سماء المنطقة بشكل متتابع، ليلة اليوم الأحد، تتبعه أعين قائدي السيارات الذين منعهم السيل من استكمال رحلتهم على الطريق ذهابا وإيابا بين محافظتي السويس والبحر الأحمر.

وظهر البرق مثل "سوط" من نور أزرق يخترق الظلام ويحيل سواد الليل إلى مشهد ضوء الشمس قبل الشروق، وبسبب طبيعة جبل الجلالة ذات التكوينات الصخرية ومياه خليج السويس ظهر ضوء البرق بلون أزرق.

وكانت إدارة مرور السويس أغلقت طريق " السخنة_ الزعفرانة" من الاتجاهين عند كمين سوميد وكمين الزعفرانة، لمنع مرور السيارات في المنطقة التي تشهد نزول السيل من جبل الجلالة البحرية والمحصورة بين منتجع موفنبيك وواحة مينا.

ورغم ملل الانتظار المرهون بتراجع مياه السيل التي قطعت طريق "السخنة_ الزعفارنة"، تابع قائدي عشرات السيارات ورفاقهم في الرحلة فجر اليوم مشهد لا يرونه كثيرا حيث يضرب البرق ذلك الفراغ فوق البحر لينعكس على الجبل في ليلة بدت فيها السماء صافية، حين خفت وطأة السحب القاتمة إذ أفرغت ما تحمله من زخات المطر.

ورغم البرق إلا أن المنطقة تعرضت لسقوط أمطار خفيفة، لكنها لم تكن مؤثرة بقدر السيل الذي قطع الطريق بما جرفه من روبة وحجارة من الجبل، وجعل من الصعب عبور المركبات المختلفة بعض النظر عن حمولتها وحجمها.

ودفعت محافظة السويس بالمعدات وسيارات الكسح للتدخل ورفع الحجارة والروبة والمخلفات التي دفعتها المياه إلى طريق " السخنة_ الزعفرانة" ليتسن عبور المركبات بسلام حرصا على أرواح المواطنين والممتلكات العامة والخاصة.