السيل يضرب منطقة السخنة والمحافظة تدفع بالمعدات لرفع الروبة والحجارة.. صور



السويس - حسام الدين أحمد:

تعرضت منطقة السخنة جنوب السويس لسيول منحدرة من جبل الجلالة، عبرت الطريق في اتجاه البحر عند القرى الواقعة في المنطقة المحصورة بين البحر والجبل.

ورفعت محافظة السويس درجة الاستعداد لمواجهة تداعيات التقلبات الجوية، وأثار السيل بالسخنة، حيث وجه اللواء طارق حامد الشاذلي محافظ السويس بالدفع بالمعدات اللازمة وسيارات الكسح لأماكن السيل والتنسيق مع الحماية المدنية والمرور للتعامل مع الموقف وتسيير الحركة المرورية حفاظا على الممتلكات العامة والخاصة.

وقال المهندس محمد عبدالله رئيس حي عتاقة، إن السيل ينحدر من جبل الجلالة ونزل عند منطقة فندق موفنبيك حيث لا يفصل بين القرى السياحية والجبل إلا الطريق الفردي طريق " السخنة_الزعفرانة"

كما نزلت مياه السيل خلف منطقة سوميد لتصب في المخر الذي استوعب المياه وتصريفها على البحر مباشرة، دون أي تأثير على المصانع والشركات بالمنطقة.

وأوضح المهندس عبد الله أن حي عتاقة وإدارة الأزمات دفعت بالمعدات اللازمة للتعامل مع الموقف وإزالة الروبة والحجارة التي تجرفها مياه السيل من الجبل، والتي تتسبب في إعاقة حركة مرور السيارات على الطريق.

وتعرضت منطقة السخنة أمس السبت لسقوط أمطار غزيرة، على الطريق الساحلي والمنطقة الصحراوية حيث جبل الجلالة البحرية، وكذا على طريق " السخنة_ القطامية"