12 مصابًا في انقلاب ميكروباص بالشرقية

الشرقية- ياسمين عزت:



أُصيب 12 شخصًا، اليوم السبت، إثر حادث انقلاب سيارة ميكروباص على طريق "منيا القمح - الزقازيق" بمحافظة الشرقية.



كانت الأجهزة الأمنية بالشرقية قد تلقت إخطارًا يفيد بوصول 12 مصابًا إلى مستشفى منيا القمح، يعانون من إصابات متنوعة نتيجة حادث سير.



وبالانتقال إلى موقع البلاغ وإجراء الفحص، تبين وقوع حادث انقلاب ميكروباص بالطريق المشار إليه، وجرى تحرير محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات للوقوف على ملابسات الحادث.