جوهرة سوهاج الخفية على ضفاف النيل.. مكتبة رفاعة الطهطاوي إرث لا يموت

سوهاج- عمار عبدالواحد:

على بعد خطوات من ضفاف النيل في قلب محافظة سوهاج، تقف مكتبة رفاعة رافع الطهطاوي كجوهرة تراثية مخبأة، تحفظ بين جدرانها ذاكرة وطن وروح مفكر غيّر وجه الثقافة العربية، ففي ذكرى مرور 152 عامًا على وفاة رائد التنوير، أجرى موقع "مصراوي" جولة داخل قاعات المكتبة، ليظهر من جديد إرث الطهطاوي الذي لا يزال حيًا بين الكتب والمخطوطات.

فمنذ الساعة الثامنة صباحًا وحتى التاسعة مساءً، تستقبل المكتبة يوميًا عشرات الطلاب والباحثين، من دارسي الماجستير والدكتوراه، الذين يجدون فيها ملاذًا علميًا ومرجعية لا تقدر بثمن، فبين أروقة المكتبة تلمح أعين الزائرين مخطوطات نادرة تعد كنوزًا معرفية حقيقية، أبرزها مصحف مخطوط باليد يزيد عمره عن 600 عام، ومخطوط لغوي يحمل اسم "فصيح ثعلب" يعود لأكثر من ألف سنة،

مدير المكتبة، صلاح الجعفري، أشار إلى أن المكتبة تُعد من أضخم المكتبات التراثية في مصر؛ لاحتوائها على نحو 1500 مخطوطة نادرة، إلى حوالي جانب 16 ألف مطبوعة ومجلد في مختلف فروع المعرفة، لافتًا إلى أن المكتبة تشهد إقبالًا من الطلاب والباحثين من مختلف الجامعات، لوجود مخطوطات ومجلدات نادرة داخل المكتبة.

وأوضح ""الجعفري" أن أحفاد رفاعة الطهطاوي الذين يحرصون على زيارة المكتبة سنويًا في ذكرى وفاته، وكأنهم يجددون العهد مع إرث جدهم، مضيفًا أن مكتبة رفاعة الطهطاوي ليست مجرد مبنى أو أرشيف، بل هي روح نابضة بالعلم والهوية.

وعرضت الصفحة الرسمية لـ"مصراوي " بثًا مباشرًا بعنوان "مصحف عمره 600 سنة و 1500 مخطوطة نادرة.. جولة في مكتبة رفاعة الطهطاوي في ذكرى وفاته".