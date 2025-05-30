مصرع شابين وإصابة 3 آخرين في حادث ببني سويف

بني سويف-حمدي سليمان:

لقى شابان مصرعهما، وأصيب ثلاثة آخرين، في حادث تصادم دراجتين بخاريتين، على أحد الطرق الفرعية في نطاق مركز سمسطا جنوب غربي بني سويف.

تلقت مديرية أمن بني سويف، إخطارا من شرطة النجدة، بوقوع حادث تصادم دراجتين بخاريتين، على طريق قرية مازورة التابعة لدائرة مركز سمسطا، فجرى التوجيه بسرعة انتقال سيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ.

انتقلت سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، وتبين مصرع '"بلال.م.ع"، 25 عامًا، ويقيم قرية دلهانس التابعة لمركز الفشن، و "محمود.ع.ع"، 20 عامًا، مقيم قرية مازورة التابعة لمركز سمسطا، و إصابة "أشرف.أ.ر"، 25 عامًا، اشتباه نزيف في المخ، و "أشرف.ح.ع"، اشتباه نزيف في البطن، و "أحمد.إ.س"، 20 عامًا، سحجات و كدمات متفرقة.



جرى نقل الجثتين إلى مستشفى الفشن المركزي، والمصابين إلى المستشفى الجامعي لتلقي العلاج اللازم، وتحرر محضر بالواقعة