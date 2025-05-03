أمطار متفاوتة الشدة على مناطق متفرقة في السويس -صور

السويس- حسام الدين أحمد:

تعرضت مناطق متفرقة في محافظة السويس، لسقوط أمطار متفاوتة الشدة، دون التأثير على حركة السير بالطرق الإقليمية بين السويس والمحافظات المجاورة، او الطرق الداخلية، كما لم تتأثر حركة الملاحة بالأمطار.

وحظيت المناطق الصحراوية والقطاع الريفي بحي الجناين بنسبة أكبر من سقوط الأمطار، بينما كانت الأمطار خفيفة على ضواحي حيي فيصل والأربعين، ومدينة السلام، إذ سقطت شذرات بسيطة لم تستمر أكثر من 10 دقائق، بينما أغرقت الأمطار الغزيرة طريق " القاهرة- السويس"، وكذا الأمر بطريق "الإسماعيلية-السويس".

وقال مصدر ملاحي، إن موانئ بورتوفيق والزيتيات والأدبية والسخنة لم تتأثر بالتقلبات الجوية وسقوط الأمطار، حيث انتظمت معدلات الشحن والتفريغ على الأرصفة، فضلا عن استقبال السفن من مناطق الانتظار إلى الموانئ ومغادرة بعض العائمات بعد انتهاء مهام التداول والشحن.

وتابع المصدر أن سرعة الرياح تراوحت بين 16 إلى 18 عقدة بحرية - تعادل 32 كيلو متر-، ولم تؤثر الأمطار في السويس على مستوى الرؤية الأفقية، إذ سجلت أجهزة المراقبة مستوى رؤية تجاوز مسافة 3000 متر، ويتراوح ارتفاع الأمواج من متر إلى متر ونصف مع نشاط للرياح اتجاهها شمالية شرقية إلى شمالية غربية.