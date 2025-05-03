المشدد 15 عامًا لسائق وعاطل سرقا طبيبًا بالإكراه في القليوبية

المشدد 15 عامًا لسائق وعاطل سرقا طبيبًا بالإكراه ف

القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة الأولى، بالسجن المشدد لمدة 15 عاما على سائق وعاطل، لاتهامهما بسرقة منقولات طبيب عن طريق الاكراه، بعد استدراجه لمسكنهما، وأشهرا الأسلحة وتعديا عليه وأحدثا إصابته، بدائرة مركز القناطر الخيرية بمحافظة القليوبية.

صدر الحكم برئاسة المستشار أيمن فؤاد فهمي، وعضوية المستشارين أيمن حسين حمدان، وحسام همام العادلي، وهيثم حلمى علي، ومحمد علي حموده وأمانة سر إيهاب سليمان.

وتضمن أمر الإحالة، أن "أحمد إ م إ" السن : 28 سنة، سائق، و "أمیر م أ م أ" 24 سنة، في 29 / 1 / 2023 بدائرة مركز شرطة القناطر الخيرية، سرقا المنقولات و المبلغ المبين قدراً ووصفاً بالأوراق والمملوك للمجني عليه بيتر.ز.ث"، وكان ذلك بطريق الإكراه حال حملهما أسلحة بيضاء محل الاتهام الرابع بأن استدرجا المجني عليه إلى مسكن خاص بهما وأشهرا الأسلحة وتعديا عليه.

وتابع أمر الإحالة أنه أكره المجني عليه بيتر زاهر ثابت جرجس بالقوة على التوقيع والبصم على إيصال أمانة بداخل مسكن خاص بهما مهددين إياه حال حملهم لأسلحة بيضاء والتعدي عليه بها محدثين إصابته على النحو المبين بالتحقيقات.

وأشار أمر الإحالة أنه احتجزا المجني عليه بيتر زاهر ثابت جرجس بدون وجه حق وبغير أمر من أحد الحكام المختصين بذلك قانونا في غير الأحوال المصرح بها قانونا.