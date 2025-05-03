حنان بقطر خليل: تكريم الرئيس السيسي في عيد العمال وسام على صدري

أسيوط- محمود عجمي:

عبرت حنان بقطر خليل، عن سعادتها بتكريم الرئيس عبد الفتاح السيسي في احتفالية عيد العمال، تقديراً لعملها في ديوان عام محافظة أسيوط ونشاطها في العمل التطوعي وخدمة ذوي القدرات الخاصة من خلال مركز خدمات ذوي الإعاقة.

قالت حنان، التي تبلغ من العمر 38 عاماً ومن مواليد قرية بني محمديات بمركز أبنوب، إنها تقيم مع والديها وتقوم برعايتهم رغم إعاقتها. وأشارت إلى أن تكريم الرئيس السيسي وسام على صدرها ولذوي القدرات الخاصة.

وأوضحت حنان أنها شعرت بسعادة لا توصف عندما سمعت اسمها بين المكرمين واعتلت سلم المنصة لمصافحة الرئيس السيسي وتكريمها في عيد العمال، حيث أهدى لها درعاً تكريماً.

وأضافت أنها صافحت الرئيس الذي قال لها بصوت الأب والقائد: "محتاجة حاجة يا بنتي؟"، فأجابته: "سلامتك يا ريس، ربنا يحفظك لمصر". وأشارت إلى أنها طلبت عدم مساعدتها في اعتلاء منصة التكريم وصعدت بنفسها من فرحة الموقف.

وأكدت حنان أن الدولة في عهد الرئيس السيسي تقدم كافة الخدمات لذوي الإعاقة وتمكينهم في كافة جوانب الحياة، سواء في المناصب التنفيذية أو السياسية، وأن كارت الخدمات هدية من الرئيس لذوي الاحتياجات الخاصة ووفر عليهم الكثير من المتاعب.

وأضافت أنها قدمت عدداً من الطلبات العامة لخدمة محافظتها وذوي الإعاقة، وأشارت إلى أن المجلس القومي للمرأة رشحها نظراً لنشاطها في العمل التطوعي وخدمة ذوي الإعاقة بالمحافظة، وأنها تلقت مكالمة من رئيس الوزراء ووزير العمل.

ووجهت حنان الشكر للواء هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، الذي دائماً ما يؤكد على ضرورة تقديم كافة التسهيلات لذوي الاحتياجات الخاصة ويقدم دعماً مستمراً لهم.