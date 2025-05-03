رئيس جامعة بنها: الذكاء الاصطناعي شريك فعال في الإبداع والتطوير

القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

افتتح الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها، فعاليات ندوة "الثورة الصناعية الخامسة بين النظرية والتطبيق"، والتي نظمها مركز رعاية الموهوبين والمبدعين بجامعة بنها بالتعاون مع مبادرة "مهندسون من أجل مصر المستدامة" بمقر الجامعة بالعبور.

يأتي ذلك في إطار البروتوكول بين جامعة بنها متمثلا في مركز رعاية الموهوبين والمبدعين بالجامعة، ومبادرة "مهندسون من أجل مصر المستدامة".

جاء ذلك بحضور المهندس محمد كامل رئيس مبادرة "مهندسون من أجل مصر المستدامة"، والدكتور حازم عليوة المدير الأكاديمي لمقر الجامعة بالعبور، والدكتورة منى نصر مدير مركز رعاية الموهوبين والمبدعين، والدكتور محمد سعيد المستشار الهندسي لرئيس الجامعة.

وقال الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس الجامعة إننا اليوم نعيش مرحلة جديدة من التطور البشري، تتلاقى فيها التقنية مع الإنسانية، ويصبح فيها الذكاء الاصطناعي شريكًا في الإبداع والتطوير.

وأضاف "الجيزاوي" أن الثورة الصناعية الخامسة نقلة نوعية تتجاوز ما سبقها، بتركيزها على الإنسان والاستدامة، وتسخير التكنولوجيا لخدمة رفاهية الإنسان، لافتا إلى أنها تقوم على الدمج بين القدرات البشرية والتقنيات الحديثة مثل الذكاء الاصطناعي، وإنترنت الأشياء، والروبوتات، لإيجاد حلول أخلاقية وشاملة للتحديات العالمية.

وأكد "الجيزاوي" على دور الجامعات باعتبارها المنارة الكبرى لخدمة المجتمع وتحقيق سبل التقدم والرخاء على أفراده لما تلعبه الجامعة من دور كبير في بناء الأفكار والعقول من خلال عمليات التعليم والبحث العلمي.

ووجه رئيس جامعة بنها الطلاب بضرورة بناء قدراتهم وتنمية وعيهم بالتطبيقات الجديدة والاستفادة منها في حياتهم لبناء مستقبلهم بشكل أفضل.