بالصور- محافظ أسيوط يشهد عقد قران عروسين من أبناء دور رعاية الأيتام



أسيوط - محمود عجمي:

في لفتة إنسانية مؤثرة، شهد اللواء الدكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، مراسم عقد قران عروسين من أبناء دور رعاية الأيتام بالمحافظة، حيث وقع وكيلاً عن العروس في قاعة نادي الشرطة بأسيوط.

شهد المحافظ عقد قران العريس محمود من دار الحنان لرعاية الأيتام البنين بالفتح، على العروس حنان من دار الصفا لرعاية اليتيمات بحي غرب، ووقع وكيلاً عن العروس في لفتة تعكس حرصه على دعم ورعاية الأيتام وسط أجواء من الفرح والزغاريد.

قدم محافظ أسيوط تهانيه للعروسين، وحرص على تبادل الأحاديث الودية والتقاط الصور التذكارية معهما، مشيراً إلى أن المحافظة تكفلت بكافة مصاريف حفل عقد القران واستكمال مستلزمات بيت الزوجية بالتنسيق مع أعضاء مجلس النواب والشيوخ وأعضاء المجلس التنفيذي للمحافظة دعماً لهما في بناء حياة أسرية جديدة. تأتي هذه المبادرة في إطار الشراكة الفعالة لتعظيم دور العمل الخيري وتعزيز أواصر التراحم بين مختلف فئات المجتمع، مؤكداً أن الدولة تسعى جاهدة لتوفير كافة سبل الدعم للأيتام وتقديم يد المساعدة لتخفيف أعباء الزواج عن كاهلهم، تحقيقاً لحياة أسرية كريمة لهم، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.

أعرب اللواء هشام أبو النصر عن سعادته بمشاركة الأيتام في جميع المناسبات، مما يساهم في إدخال البهجة والسرور إلى قلوبهم ويعزز من اندماجهم في المجتمع، مؤكداً أنه لن يتوانى عن دعمهم في أي مكان بالمحافظة.

قدم العروسان شكرهما وتقديرهما لمحافظ أسيوط، مثمنين دوره الأبوي في تقديم يد العون ورعايته الشاملة لأبنائه الأيتام وحرصه على التواصل المباشر والدائم معهم لتلبية كافة مطالبهم واحتياجاتهم.

سادت حالة من البهجة والسعادة خلال الحفل بين أبناء دور الرعاية (الحنان والصفا)، معربين عن سعادتهم البالغة بمشاركة المحافظ في عقد القران، موجهين الشكر له على هذه اللمسة الطيبة التي أدخلت البهجة على قلوبهم.