الإسكندرية – محمد عامر ومحمد البدري:

بدأت شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، اليوم الخميس، تنفيذ حملات توعوية شاملة تهدف إلى توعية المواطنين بالطرق الصحية والسليمة للتخلص من مخلفات أضاحي العيد، وترشيد استهلاك مياه الشرب، حفاظًا على البيئة وضمان عدم حدوث انسدادات أو طفوحات في شبكات الصرف الصحي.

وأوضح اللواء محمود نافع، رئيس شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، أن الحملات تستهدف المرور على محال الجزارة بجميع أحياء المحافظة وتوزيع منشورات توعوية تتضمن تعليمات ونصائح حول التخلص الآمن من مخلفات الذبح.

وأشار إلى أن الحملات تشمل نشر فيديوهات توعوية قصيرة بشكل مبسط وسريع الانتشار عبر منصات التواصل الاجتماعي، فضلًا عن تنظيم ندوات توعية ضمن التجمعات النسائية، بهدف نشر الوعي داخل الأسرة والمجتمع حول السلوكيات الصحية خلال فترة العيد.

وأكد رئيس شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، أن تعاون المواطنين والالتزام بالإرشادات هو السبيل الأمثل للحفاظ على البنية التحتية للصرف الصحي وصحة وسلامة المجتمع ككل.