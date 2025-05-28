انطلاق امتحانات 29 ألف طالب بالدبلومات الفنية بالإسكندرية غدًا

الإسكندرية – محمد عامر ومحمد البدري:

تنطلق امتحانات الفصل الدراسي الثاني لعام 2024/2025 لطلاب الدبلومات الفنية في الإسكندرية، غداً الخميس، وذلك لجميع الشعب «تجارى وصناعي وزراعي وفندقي".

أنهت مديرية التربية والتعليم في الإسكندرية، استعداداتها لبدء امتحانات 29 ألف و707 طلاب بواقع 2188 طاب بالتعليم الزراعي، و15 ألف و621 طالب بالتعليم الصناعي، و10 آلاف و809 طلاب بالتعليم التجاري والفندقي و1089 طاب بالتعليم المزدوج.

ويؤدي الطلاب الامتحانات أمام 90 لجنة موزعة على الإدارات التعليمية على مستوى الإسكندرية، فيما جرى تجهيز 31 استراحة للمراقبين والملاحظين والقائمين على العملية الامتحانية بواقع 20 استراحة للرجال و11 لسيدات.

ووجه الفريق أحمد خالد، محافظ الاسكندرية، جميع الجهات التنفيذية بتكثيف الاستعدادات لتهيئة المناخ الجيد لأداء الامتحانات، مشددًا على ضرورة التنسيق بين مديريات التربية والتعليم والأمن والشؤون الصحية لتوفير كافة الاحتياجات المطلوبة لسير عملية الامتحانات.

وشدد على رؤساء الأحياء وشركة النظافة بتكثيف أعمال النظافة في محيط المدارس ورفع المخلفات بشكل فوري، والتحفظ على مكبرات الصوت لتهيئة بيئة صحية تسمح للطلاب لأداء الامتحانات بنجاح.

وشددت مديرية التربية والتعليم، على مديري عموم المديرية والإدارات التعليمية ومدير عام التعليم الفني وجميع الجهات التنفيذية المسئولة عن سير الامتحانات بالمديرية بالالتزام التام بالقرارات الوزارية والكتب الدورية المنظمة لأعمال الامتحانات.