محافظ القليوبية يوجه بتجهيز الساحات والمساجد لصلاة عيد الأضحى - صور

القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

عقد المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية، اليوم الأربعاء، اجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة، لمناقشة عدد من الملفات والتوجيهات الهامة والمشروعات الجاري تنفيذها.

ووجه محافظ القليوبية، رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء ومديري المديريات الخدمية بالمحافظة بإقامة غرف طوارئ وعمليات تضم نوبتجيات صباحية ومسائية تعمل على مدار 24 ساعة، خلال الاحتفال بالأعياد والأجازات لتلقي أي بلاغات أو حالات طوارئ تصل من المواطنين والتنسيق مع الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة بالمحافظة بشكل فوري وتحديد جداول الإجازات للأجهزة التنفيذية خلال فترة عيد الأضحى المبارك وإخطارنا به مع رفع حالات الاستعداد القصوى للجهات الخدمية والمرافق.

كما كلف المحافظ، مدير مديرية الأوقاف التنسيق مع رؤساء المراكز والمدن والأحياء والأجهزة الأمنية وجميع الجهات المعنية والمرافق لرفع درجات الاستعداد وتجهيز الساحات والمساجد الكبرى الصلاة عيد الأضحى المبارك، والتنسيق مع أجهزة وزارة الداخلية والمرور لتأمين المنشآت الحيوية والمتابعة المستمرة للحدائق والمتنزهات العامة وتيسير الحركة المرورية، والتنسيق مع المستشفيات العامة والإدارات والوحدات الصحية والمراكز الطبية المتابعة تواجد النوبتجيات وزيادة عددهم خلال إجازة عيد الأضحى المبارك.

كما وجه المحافظ، مدير مديرية الطب البيطري ضرورة المرور على المجازر والإهتمام بنظافتها والتأكيد على سلامة الصرف الصحي بها، وتكليف السادة رؤساء المراكز والمدن والأحياء الإهتمام برفع مخلفات الذبيح أول بأول من كافة المجازر والشوارع بالمراكز والمدن والأحياء وتكثيف حملات النظافة وتلافي وجود أي تراكمات للقمامة بالشوارع بمحيط المساجد وساحات الصلاة والمنشآت العامة والأهداف الحيوية وعمل الصيانة اللازمة لكشافات الإضاءة بالأعمدة وتغيير اللمبات التالفة والإهتمام بالحدائق العامة وتجميلها والتأكيد على إجراءات السلامة بها.

وتابع المحافظ توجيهاته بتكليف السيد مدير مديرية التموين العمل على توفير اللحوم والدواجن والأسماك بأسعار مخفضة بمنافذ التوزيع مع الإستمرار في إقامة الشوادر والمعارض (منافذ توزيع القوات المسلحة - أمان التابعة لوزارة الداخلية - المعارض التابعة للغرفة التجارية بالقليوبية - المنافذ المتنقلة المرخصة من وزارة الزراعة ...... الخ).

وتكليف مديري مديرية التموين والطب البيطري والصحة المرور والمراقبة على الأسواق للتأكد من توافر السلع بالمنافذ والمحلات التجارية والتأكد من صلاحية المنتجات الغذائية ومنع تلاعب التجار بالأسعار خلال فترة الاحتفال بالأعياد والتشديد على المراقبة المستمرة للتأكد من وفرة المعروض من كافة السلع التموينية المقرر صرفها على البطاقات التموينية وضمان وصولها إلى مستحقيها بالأوزان والجودة المطلوبة.

كما كلف المحافظ السادة رؤساء المراكز والمدن والأحياء التنسيق مع شرطة المسطحات المائية لتواجد الإنقاذ النهري ومراجعة الأتوبيسات النهرية واللنشات ومراكب النزهة للتأكد من صلاحيتها، مع وضع لافتات تحذيرية بأماكن الإستحمام بالنيل - الرياحات.

ووجه المحافظ مدير مديرية التربية والتعليم التأكيد على الاستعدادات لإمتحانات نهاية العام للشهادات الإعدادية والثانوية العامة والدبلومات الفنية وتوفير كل ما يلزم لإعداد اللجان الراحة أبنائنا الطلاب والتأكيد على مراجعة كافة أعمال لجان الإمتحانات للإعدادية والثانوية العامة والأزهرية والدبلومات الفنية ومراجعة أعداد المدرسين وعمال النظافة أثناء إمتحانات نهاية العام، مكلفا السادة رؤساء المراكز والمدن والأحياء التنسيق وتوفير سيارات من الوحدات المحلية للمراكز والمدن والاحياء ومديريات الخدمات للمعاونة في نقل وتوزيع اوراق الامتحانات ونقل أوراق الاجابات من مركز التوزيع بالمحافظة لكافة اللجان مع إعداد بيانات بالسيارات والسائقين وأرقام التليفونات السرعة وسهولة التواصل.

وتابع المحافظ التوجيهات بتوجيه رؤساء المراكز والمدن والأحياء بالتنسيق مع التربية والتعليم والأزهر للمرور على كافة لجان امتحانات الإعدادية والثانوية العامة والأزهرية والدبلومات الفنية بنطاق الوحدات المحلية والتأكد من صلاحية المرافق بكل لجنة من ( انارة - مياه - صرف صحى وجود تهوية إلخ ) وكذا التأكد من سلامة الاسوار والشبابيك والابواب وتوجيه السادة رؤساء المراكز والمدن والأحياء بالتنسيق مع إدارة مرور القليوبية وذلك لوضع خطة مرورية تضمن تسهيل حركة المرور وتحقيق السيولة المرورية لكافة الطرق والمحاور المؤدية للجان الامتحانات وحول تلك اللجان، وكذا تشديد الرقابة على سيارات الأجرة والتعامل بكل حزم مع كافة المخالفات بشأن تعريفة الركوب وتكثيف الخدمة بالمناطق المزدحمة.

وتابع المحافظ توجيهاته بشأن التجهيز لامتحانات أخر العام موجها السادة رؤساء المراكز والمدن والأحياء ومدير شرطة المرافق تنفيذ حملات لرفع كافة الاشغالات حول أسوار اللجان المقرر عقد الامتحانات بها ، وتنظيم حملات دورية لمنع وجود اي اشغالات خلال فترات الامتحانات، والعمل على ورفع كافة الاشغالات وتراكمات القمامة حول أسوار اللجان.

واستكمل المحافظ توجيهاته لرؤساء المراكز والمدن والأحياء بضرورة التأكيد على التصدي الفوري لأي محاولة للبناء المخالف أثناء فترة الأعياد والعطلات الرسمية مع إعتبار ذلك مسؤلية شخصية الرئيس الوحدة المحلية ونوابه عن أي تعديات والتي سيتم رصد وقوعها من المتغيرات المكانية أثناء عطلة العيد والتأكيد على سرعة العمل على حث المواطنين على سداد مستحقات الدولة وذلك لإبرام عقود تقنين وضع اليد لهم.

كما وجه المحافظ رؤساء المراكز والمدن والأحياء الإزالة الفورية للتعديات على حرم الطريق الزراعي بعمل معارض سيارات وكذلك أعمال التشوين والتبوير للأراضي الزراعية بالمخالفة لقانون حماية الأراضي والتأكيد على ضرورة تيسير إجراءات تراخيص البناء والتيسير علي المواطنين في جميع مراكز ومدن وأحياء المحافظة بالتعاون مع إدارة التراخيص بالهيئة الهندسية للقوات المسلحة والتأكيد على الإهتمام بالمراكز التكنولوجية والاهتمام بعملية الصيانة للأجهزة وإحلال الأجهزة القديمة لضمان استمرارية العمل بكفاءة، مع ضرورة تفعيل الخدمات الإلكترونية والتوسع في التحصيل الإلكتروني، والتأكيد على ضرورة تفعيل الخدمات الإلكترونية والتوسع في التحصيل الإلكتروني، مع الالتزام بأرشفة مستندات التعاملات وعدم التعامل ورقياً والالتزام بالتعامل الكترونيا لكافة المستندات والتأكيد على عدم تعامل الإدارات الخلفية مع المواطنين والتعامل فقط من خلال المركز التكنولوجي، والعمل على سرعة الانتهاء من الكم المتراكم من معاملات نظراً لأهمية هذا الموضوع في تحسين أداء الخدمات، مع ضرورة إعداد قواعد بيانات بالمستحقات والمتأخرات بشكل جيد وتسجيلها على التطبيق.

كما شدد محافظ القليوبية على ضرورة التعامل بحزم مع كافة أشكال التعدي على أراضي أملاك الدولة وإزالة التعديات في المهد موجهاً كافة المسئولين بالإلتزام بتنفيذ قرارات رئاسة مجلس الوزراء ووزارة التنمية المحلية المتعلقة بقرارات إزالة التعديات مع ضرورة الاستجابة لشكاوى المواطنين ودراستها وإيجاد أنسب الحلول لها بما لا يتنافى مع القانون.

وخلال الاجتماع أكد المهندس أيمن عطية، محافظ القليوبية، على ضرورة الالتزام التام بتنفيذ الخطة الاستثمارية للمحافظة، مشدداً على أنه لن يسمح بأي تقصير أو تأخير في تنفيذ المشروعات المقررة.

وأشار المحافظ إلى أن الخطة الاستثمارية تمثل أولوية قصوى للمحافظة، حيث تهدف إلى تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وتطوير البنية التحتية، مؤكداً على أن أي تقاعس أو تأخير في تنفيذ المشروعات سيؤثر سلباً على تحقيق أهداف التنمية المستدامة.