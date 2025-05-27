سرّ وفاة شاب العطارين.. رواية الأهل وبيان رسمي يكشف المستور

الإسكندرية – محمد عامر ومحمد البدري:

تصدرت حادثة وفاة محمد أيمن حسن عبد الشافي، طالب بالصف الرابع في المدارس العسكرية الصناعية بالإسكندرية، اهتمام الرأي العام، بعد تضارب الروايات بين ما أعلنه مصدر أمني رسمي وما نشره والد الطفل عبر منصات التواصل الاجتماعي.

خلال الساعات الماضية، انتشرت على نطاق واسع استغاثة عاجلة لوالد الطفل "محمد أيمن" عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يدعي فيها أن ابنه تُوفي نتيجة تعرضه لـ"ضرب وحشي ومباشر" من قبل ضابط مباحث بقسم العطارين.

وذكر الوالد في منشوره أن ابنه كان يستقل "توكتوك" بالقرب من مستشفى "إيزيس" عندما أوقف الضابط التوكتوك بغرض التفتيش. وأفاد بأن ابنه نزل من المركبة ووقف احترامًا، وهو ما يظهر -حسب زعمه- في تسجيلات الكاميرات.

ويضيف الوالد فى تدوينته، أن السائق استغل الموقف وهرب، ليقوم الضابط بعد ذلك بالاعتداء على ابنه بالضرب المبرح، مما تسبب في توقف عضلة القلب ونزيف داخلي أدى إلى غيبوبة.

وأوضح الوالد أنه تم نقل ابنه إلى مستشفى الميري العام عن طريق نفس الضابط، وأن الأطباء حاولوا إنعاشه لكن حالته كانت حرجة جدًا.

على النقيض، نفى مصدر أمني صحة ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي جملة وتفصيلاً، بشأن الادعاء بتعدي قوة أمنية على "محمد أيمن" مما تسبب في وفاته.

وأكد المصدر أن حقيقة الواقعة تعود إلى يوم 26 مايو الجاري، عندما حاولت قوة أمنية إيقاف مركبة توك توك "بدون لوحات معدنية" في أحد شوارع دائرة قسم شرطة العطارين بالإسكندرية، وكان يقود التوك توك سائق وبرفقته "محمد أيمن" الذي تبين أن له معلومات جنائية.

وأوضح المصدر أن الاثنين حاولا الهرب، حيث ترجل "محمد أيمن" من المركبة، لكن قائد التوك توك اصطدم به عن طريق الخطأ، مما أسفر عن سقوطه أرضًا وإصابته، وجرى نقله إلى أحد المستشفيات، وتوفي أثناء تلقيه العلاج اللازم.

وأشار المصدر إلى أنه تم ضبط مركبة "التوك توك" وقائدها، وبسؤال شهود العيان، أيدوا الرواية الرسمية للواقعة.

أكد المصدر أنه تم التحصل على مقطع فيديو من كاميرات المراقبة بالمنطقة يوثق حركة المتوفى وتعرضه للاصطدام من قائد مركبة التوك توك "دون تدخل أي أطراف".

وختم المصدر بالقول إنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في حينه، وتولت النيابة العامة التحقيق في الواقعة.