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رموه فى النيل.. أم تحرّض ابنيها على قتل طفل صغير انتقامًا من والدته

12:51 م الثلاثاء 27 مايو 2025

القبض على سيدة - ارشيفية

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قنا- عبدالرحمن القرشي :

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، القبض على سيدة وابنيها، لإدانتهم في واقعة مقتل صغير غرقًا داخل نهر النيل بقرية فاو مركز دشنا، انتقامًا من والدته.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، إخطارًا من مركز شرطة دشنا يفيد بورود بلاغ بتغيب صغير يُدعى ر.ن، في قرية فاو غرب مركز دشنا.

وتبين بعد الفحص أن المجني عليه صغير يبلغ من العمر عامين ونصف، وأن نجلي عمه 8 و11 عامًا حملاه من المنزل وألقياه حيًا في نهر النيل فلقي مصرعه غرقًا وجارِ البحث عن جثمانه.

وأوضحت التحريات تفاصيل صادمة حول الواقعة، كاشفة أن المتهمين ألقيا نجل عمهما داخل مياه نهر النيل بتحريض من والدتهما بسبب خلافات أسرية مع والدة المجني عليه.

وجرى ضبط السيدة وطفليها وتحرير محضر بالواقعة، وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات.

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قنا مركز دشنا قرية فاو غرب
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