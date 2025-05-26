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حريق هائل يلتهم منزلين في قرية شفيق بالشرقية

05:58 م الإثنين 26 مايو 2025

حريق منزلين في قرية شفيق بالشرقية

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الشرقية – ياسمين عزت:

اندلع حريق ضخم في أحد منازل قرية شفيق بمركز منيا القمح بمحافظة الشرقية، امتد إلى منزل مجاور، ما استدعى تحركًا سريعًا من قوات الأمن التي وصلت الموقع فور تلقي البلاغ.

وأخطرت مديرية أمن الشرقية الجهات المختصة عقب ورود بلاغ من سكان القرية يفيد باندلاع الحريق، حيث انتقلت قوات مركز شرطة منيا القمح، ورافقها فريق من هيئة الإسعاف تحسبًا لأي إصابات محتملة.

تم تحرير محضر بالواقعة، وتباشر الجهات المعنية التحقيق لمعرفة أسباب الحريق وتقييم الخسائر، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة.

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حريق منزل منيا القمح أمن الشرقية
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