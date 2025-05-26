الأقصر تشهد انطلاق أول أفواج حجاج الجمعيات الأهلية إلى الأراضي المقدسة

الأقصر- محمد محروس:

غادر، اليوم الإثنين، أول فوج من حجاج الجمعيات الأهلية بمحافظة الأقصر، عبر مطار الأقصر الدولي، متجهين إلى الأراضي المقدسة، ضمن موسم الحج للعام الجاري 1446هجرية، وذلك تحت إشراف وزارة التضامن الاجتماعي التي تتولى تنظيم بعثات حجاج الجمعيات الأهلية على مستوى الجمهورية.

وتابع المهندس عبدالمطلب عمارة محافظ الأقصر، بدء أعمال تفويج الفوج الأول من حجاج الجمعيات الأهلية بالمحافظة وعددهم 45 حاجًا من أصل 180 حاجًا من حجاج الجمعيات الأهلية بالمحافظة، برفقة مشرف من أصل 6 مشرفين، واطلع على جاهزية الإجراءات، موجها وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالمحافظة بالتواصل مع مشرفي البعثة بشكل دوري لمتابعة أحوال الحجاج وتوفير كافة سبل الراحة الممكنة لهم وتقديم كافة الخدمات لهم بشكل لائق وبذل قصارى الجهود من أجل العمل على إراحة الحجاج وتأديتهم للمناسك في سهولة ويسر، والتأكد من تذليل أية عقبات قد تواجه الحجاج أثناء الرحلة وحتى عودتهم.

حضر أعمال تفويج الفوج الأول من حجاج الجمعيات الأهلية بالمحافظة كل من محمد حسين بغدادي وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالمحافظة، وحسن عثمان وكيل المديرية، وكامل فؤاد منصور مدير إدارة الجمعيات، ومحمود عبد الحميد مدير إدارة المتطوعين بالمديرية، والمهندسة هيام أبو المجد مدير إدارة العلاقات العامة بالمديرية.