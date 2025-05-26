هكذا استعدت محافظة الأقصر لاستقبال عيد الأضحى المبارك

الأقصر- محمد محروس:



أعلن المهندس عبد المطلب، محافظ الأقصر، عن رفع درجة الاستعدادات القصوى بجميع الأجهزة التنفيذية والقطاعات والمديريات والمرافق الخدمية بالمحافظة، استعدادًا لاستقبال عيد الأضحى المبارك.

ووجه محافظ الأقصر، بتشكيل غرفة عمليات رئيسية بديوان عام المحافظة، إلى جانب غرف عمليات فرعية في المراكز والمدن والأحياء، لضمان متابعة سير العمل خلال فترة العيد، والتنسيق المستمر مع غرفة العمليات الرئيسية بوزارة التنمية المحلية.

وشدد محافظ الأقصر على عدد من الإجراءات والتدابير، من أبرزها تجهيز الساحات والميادين المخصصة لأداء صلاة العيد، وتهيئة الطرق المؤدية إليها،،وتوفير أماكن لذبح الأضاحي داخل المجازر الحكومية المعتمدة، ومنع الذبح خارجها، تحت إشراف الطب البيطري لضمان سلامة الأضاحي.

وكما وجه محافظ الأقصر، برفع درجة الاستعداد بمديريات الصحة والمستشفيات والوحدات الصحية، مع التأكيد على توافر الأدوية والأمصال والأطقم الطبية، وتكثيف تواجد سيارات الإسعاف، وتعزيز التواجد المروري في الشوارع والمواقف والميادين العامة لتأمين السيولة المرورية بالتنسيق مع إدارة المرور.

وأكد المحافظ على الاستعداد التام من قبل قوات الحماية المدنية لمواجهة أي طوارئ محتملة، والتنسيق مع مديريات الأمن لفرض السيطرة الأمنية ومنع أي أعمال تخلّ بالأمن أو الصفو العام، ومتابعة عمل المخابز خلال العيد لضمان وفرة الخبز المدعوم للمواطنين، وتنظيم حركة النقل الداخلي والمواقف لضمان انسيابية خطوط السير، ورفع مستوى النظافة العامة بالميادين والحدائق، واستمرار أعمال النظافة بالمراكز والمدن والقرى.

وطالب المهندس عبد المطلب عمارة، المسئولين برصد ومنع أي أعمال بناء مخالف، وخاصة التعديات على الأراضي الزراعية، مع الإزالة الفورية واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين، وتكثيف الحملات التموينية على المخابز والمحلات ومستودعات البوتاجاز لضبط الأسعار، مع توفير شوادر لبيع اللحوم بأسعار مناسبة، وتشكيل لجان مرورية من المحافظة و الري والمسطحات المائية لفحص تراخيص وسلامة العائمات والمراسي، والتأكد من الالتزام بالحمولات القانونية.

وشدد محافظ الأقصر، على أهمية تواجد القيادات والمسؤولين في مواقعهم خلال فترة العيد، لضمان سرعة التعامل مع أي طارئ، وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين في هذه المناسبة المباركة.