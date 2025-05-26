قنا- عبدالرحمن القرشي:

ودع الدكتور حازم عمر نائب محافظ قنا، اليوم الإثنين، وفد حجاج الجمعيات الأول المتجهين إلى الأراضي المقدسة لأداء فريضة الحج، وذلك من أمام ديوان عام المحافظة في أجواء مفعمة بالمحبة والدعاء .

وضم الوفد ثلاث حافلات على متن كل منها 45 حاجا بالإضافة إلى مشرف مرافق لكل حافلة، وشارك في مراسم التوديع مجدي حسين وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، وعدد من القيادات التنفيذية الذين حرصوا على الاطمئنان على إجراءات السفر وسلامة الحجاج، متمنين لهم حجا مبرورا وسعيا مشكورا وعودة سالمة إلى أرض الوطن.

ومن جانبه أكد نائب محافظ قنا خلال توديعه للحجاج أن المحافظة لم تدخر جهدا في تقديم الدعم الكامل لضمان راحة الحجاج بالتنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعي مشيدا بالدور الكبير الذي تقوم به الوزارة في تنظيم رحلة الحج والإشراف على الحجاج منذ انطلاق الرحلة وحتى العودة.

واختتمت الفعاليات بترديد الحجاج التلبية والدعاء وسط مشاعر إيمانية خاشعة ودعوات من ذويهم بتمام المناسك والعودة بالسلامة.