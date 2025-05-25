إعلان

لتسهيل حركة المرور.. تخطيط 4 شوارع وميادين رئيسية في الإسكندرية -صور

03:08 م الأحد 25 مايو 2025
  • عرض 10 صورة
  • عرض 10 صورة
    تخطيط ميادين الإسكندرية (2)
  • عرض 10 صورة
    تخطيط ميادين الإسكندرية (5)
  • عرض 10 صورة
    تخطيط ميادين الإسكندرية (6)
  • عرض 10 صورة
    تخطيط ميادين الإسكندرية (7)
  • عرض 10 صورة
    تخطيط ميادين الإسكندرية (4)
  • عرض 10 صورة
    تخطيط ميادين الإسكندرية (3)
  • عرض 10 صورة
    تخطيط ميادين الإسكندرية (10)
  • عرض 10 صورة
    تخطيط ميادين الإسكندرية (8)
  • عرض 10 صورة
    تخطيط ميادين الإسكندرية (9)
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

الإسكندرية – محمد عامر ومحمد البدري:

أعلنت محافظة الإسكندرية، اليوم الأحد، انتهاء قسم التخطيط والبحوث الفنية بإدارة مرور الإسكندرية من أعمال تخطيط 4 شوارع وميادين وفقاً للكود المصري لمعايير تنسيق عناصر الطرق.

وأشار بيان صادر عن المحافظة، إلى الانتهاء من تخطيط ميدان الإبراهيمية، وميدان الغزالتين، وساعة الزهور، وذلك تزامنًا مع الانتهاء من أعمال تجميل ميدان الغزالتين وحتى نفق الإبراهيمية.

وأضاف البيان أن أعمال التخطيط تأتي ضمن مشاريع تجميل محافظة الاسكندرية وتحسين الهوية البصرية لدى المواطن السكندري.

وأوضح الفريق أحمد خالد، محافظ الإسكندرية، أن إظهار خطوط مسارات السيارات يسهم في تقليل الحوادث وتسهيل الحركة المرورية بالطرق الرئيسية، فضلًا عن إظهار الشوارع بالشكل الجمالي والحضاري اللائق بالإسكندرية.

كانت محافظة الإسكندرية، انتهت من التعديلات الهندسية اللازمة في طريق الحرية بنطاق منطقة الإبراهيمية بحي وسط والتي استهدفت تحقيق السيولة المرورية لنقل الحركة المرورية من مكان لآخر في أقل مدة زمنية مع توفير الجهد وتقليل استهلاك الوقود.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

تخطيط ميادين الإسكندرية الإسكندرية حركة المرور
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

درجة الحرارة تلامس 40.. والأرصاد تعلن تفاصيل موجة الحر وموعد انتهائها
تراجع سعر الفائدة 1% على حسابات المعاشات والمرتبات والجاري ببنك مصر
"حبّة الغلة".. منشور يثير الجدل وهذه حقيقة عدم وجود بروتوكول علاجي
مركز الفلك يحدد موعد أول أيام عيد الأضحى المبارك