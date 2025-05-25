لتسهيل حركة المرور.. تخطيط 4 شوارع وميادين رئيسية في الإسكندرية -صور

الإسكندرية – محمد عامر ومحمد البدري:

أعلنت محافظة الإسكندرية، اليوم الأحد، انتهاء قسم التخطيط والبحوث الفنية بإدارة مرور الإسكندرية من أعمال تخطيط 4 شوارع وميادين وفقاً للكود المصري لمعايير تنسيق عناصر الطرق.

وأشار بيان صادر عن المحافظة، إلى الانتهاء من تخطيط ميدان الإبراهيمية، وميدان الغزالتين، وساعة الزهور، وذلك تزامنًا مع الانتهاء من أعمال تجميل ميدان الغزالتين وحتى نفق الإبراهيمية.

وأضاف البيان أن أعمال التخطيط تأتي ضمن مشاريع تجميل محافظة الاسكندرية وتحسين الهوية البصرية لدى المواطن السكندري.

وأوضح الفريق أحمد خالد، محافظ الإسكندرية، أن إظهار خطوط مسارات السيارات يسهم في تقليل الحوادث وتسهيل الحركة المرورية بالطرق الرئيسية، فضلًا عن إظهار الشوارع بالشكل الجمالي والحضاري اللائق بالإسكندرية.

كانت محافظة الإسكندرية، انتهت من التعديلات الهندسية اللازمة في طريق الحرية بنطاق منطقة الإبراهيمية بحي وسط والتي استهدفت تحقيق السيولة المرورية لنقل الحركة المرورية من مكان لآخر في أقل مدة زمنية مع توفير الجهد وتقليل استهلاك الوقود.