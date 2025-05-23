مصرع غطاسَين خلال مهمة صيانة سفينة بميناء السخنة

السويس – حسام الدين أحمد:

شهد ميناء السخنة بمحافظة السويس مأساة مؤلمة، بعدما لقي غطاسان مصرعهما غرقًا أثناء تنفيذ أعمال صيانة لإحدى السفن التجارية داخل الرصيف الشرقي للميناء.

تلقى قسم شرطة النجدة بلاغًا يُفيد باختفاء غطاسين خلال مهمة لحام تحت الماء، ليتبين لاحقًا وفاتهما غرقًا أثناء عملهما.

وأوضحت المعاينة أن الغطاسين هما: حسن محمد عدلي، 30 عامًا، محمد نبيل أحمد، 26 عامًا، ويعملان فنيي لحام تحت الماء بإحدى الشركات المتخصصة في صيانة السفن، ومقيمان بمحافظة الإسكندرية، وكانا ضمن فريق فني مكلف بإصلاح سفينة تجارية محملة بالحديد.

وبحسب إفادات فريق العمل، فقد نزل الغطاسان إلى عمق 4 أمتار لتنفيذ مهمتهما، قبل أن تنقطع الاتصالات معهما ويختفيا عن الأنظار.

وبدأت فرق الإنقاذ على الفور عمليات البحث، حيث تم العثور على جثمان الغطاس حسن عدلي بعد خمس ساعات من الحادث، بينما استمرت جهود البحث حتى اليوم التالي، حين تم العثور على جثمان زميله محمد نبيل.

وتم نقل الجثمانين إلى ثلاجة حفظ الموتى، فيما باشرت الجهات المعنية التحقيق في ملابسات الحادث للوقوف على أسبابه.