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بروتوكول تعاون بين جامعة بنها وجهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية (صور)

05:53 م الخميس 22 مايو 2025
  • عرض 5 صورة
  • عرض 5 صورة
    بروتوكول تعاون بين جامعة بنها وجهاز حماية وتنمية البحيرات
  • عرض 5 صورة
    بروتوكول تعاون بين جامعة بنها وجهاز حماية وتنمية البحيرات
  • عرض 5 صورة
    بروتوكول تعاون بين جامعة بنها وجهاز حماية وتنمية البحيرات
  • عرض 5 صورة
    بروتوكول تعاون بين جامعة بنها وجهاز حماية وتنمية البحيرات
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القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

وقع الدكتور ناصر الجيزاوى رئيس جامعة بنها، واللواء أركان حرب الحسين فرحات محمد المدير التنفيذي لجهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية بروتوكول تعاون مشترك فى مجالات التعليم والبحث العلمى والبيئة وخدمة المجتمع.

شهد مراسم التوقيع الدكتور السيد فودة نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتورة جيهان عبد الهادى نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، وعمداء كليات الطب البيطري، والزراعة، والعلوم، وأمين الجامعة المساعد لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

وأكد الدكتور ناصر الجيزاوي على أن البروتوكول يهدف إلى التعاون وتعظيم الاستفادة من الإمكانيات المتاحة والاجهزة العلمية والمعامل المركزية بجامعة بنها ، والجهاز وذلك لإجراء أبحاث تطبيقية مشتركة والتدريب بين الباحثين فى المجالات المشتركة بينهما ، بالإضافة إلى طرح مشروعات بحثية تطبيقية مشتركة بين الباحثين لتشجيع التعاون بين الجهتين وعمل خطة بحثية لخدمة تنمية البيئة والمجتمع.

وأشار الجيزاوي إلى أنه سيتم عقد دورات تدربية وورش عمل مشتركة بين الجامعة والجهاز فى المجالات ذات الاهتمام المشترك بهدف زيادة الوعى والمعرفة لدى الباحثين وتأهليهم لسوق العمل.

من جانبه أعرب اللواء الحسين فرحات محمد عن سعادته بالتعاون مع جامعة بنها لما تتمتع به الجامعة من تعاون دولى واسع مع العديد من المؤسسات البحثية والتعليمية المرموقة فى جميع انحاء العالم، مشيرا إلى أن الجهاز يُولي أهمية خاصة للتدريب العملي في كافة أنواع الاستزراع السمكي والمجالات المرتبطة به، وتنمية واستغلال البحيرات والمسطحات المائية على مستوى الجمهورية وذلك من خلال التعاون مع كافة المؤسسات البحثية والتعليمية من أجل تحقيق ذلك.

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جامعة بنها جهاز حماية وتنمية البحيرات الدكتور ناصر الجيزاوى رئيس جامعة بنها تعاون بين جامعة بنها وتنمية البحيرات
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