الدقهلية- رامي محمود:

حددت محكمة جنح المحكمة الاقتصادية بالمنصورة في محافظة الدقهلية، اليوم الخميس، جلسة 19 يونيو المقبل للنطق بالحكم في قضية اتهام إمام عاشور، لاعب النادي الأهلي والمنتخب الوطني، بسب وقذف مشجع نادي الزمالك، عبر رسالة خاصة أرسلها له عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، وذلك بعد إحالة القضية إلى المحكمة من نيابة السنبلاوين وترافع المحامين.

كان شاب يدعى "محمد أ.س" مقيم بمركز السنبلاوين، في محافظة الدقهلية، قد تقدم ببلاغ ضد اللاعب إمام عاشور، واتهمه بسبه وقذفه عبر "الشات" من خلال التواصل الاجتماعي فيسبوك، وذلك بعد فوز النادي الزمالك بالسوبر الإفريقي.

وشهدت القضية عدة مراحل فقد رفضت محكمة جنح السنبلاوين نظر القضية في شهر ديسمبر 2024 نظر القضية لعدم الاختصاص، وأمرت بإعادة القضية إلي النيابة العامة.

وعقب إعادة التحقيق في القضية من النيابة العامة أمرت بإحالة القضية إلي المحكمة الاقتصادية جنح المنصورة، والتي نظرات اليوم ثاني جلسات محاكمته وقررت حجزها للنطق بالحكم.