افتتاح وحدة تكافؤ الفرص بالجامعة التكنولوجية فى بني سويف -صور

بني سويف-حمدي سليمان:

افتتح الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، والمستشارة أمل عمّار رئيس المجلس القومى للمرأة، وحدة تكافؤ الفرص بالجامعة التكنولوجية بمدينة بني سويف شرق النيل.

وعقب الافتتاح جرى عرض موجز للتعريف بالوحدة الجديدة، باعتبارها إحدى الوحدات الفاعلة التي تسعى إلى تعزيز المساواة والعدالة داخل الحرم الجامعي وخارجه، وتستهدف تحقيق مجموعة من الأهداف تركز على تمكين المرأة والحفاظ على حقوقها، والتصدي لجميع أشكال التمييز والعنف ضدها داخل الجامعة وخارجها، فضلا عن دعم ذوي الهمم ودمجهم في المجتمع الجامعي، مع توفير بيئة داعمة وآمنة لهم، من خلال تنظيم ورش عمل وندوات تهدف إلى تعزيز ثقافة المساواة وتكافؤ الفرص.

كما جرى استعراض أبرز الأنشطة التي نفذت خلال الفترة الماضية، وشملت عقد وتنظيم ورش عمل مثل"كوني رائدة" لتدريب الطالبات على أسس ريادة الأعمال وربطهن بسوق العمل، وإقامة معارض للمشغولات اليدوية لدعم المشروعات الطلابية الصغيرة، وتشجيع الابتكار والإبداع بين الطالبات، بالإضافة إلى تنفيذ ندوات توعوية بالتعاون مع جهات مختلفة.

كما تضمنت الزيارة جولة داخل الجامعة شملت قاعات المحاضرات والمعامل المُجهزة، ومكتبة الوسائط الرقمية، و الإطلاع على طبيعة ونظام العملية التعليمية بالجامعة.