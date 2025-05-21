الشرقية - ياسمين عزت:

علت الزغاريد منزل "دنيا" فرحا بعقد قرانها قبل عدة أشهر، وراحت تتهيأ لحياة زوجية سعيدة كما ظنتها، ونقلت كل أحلامها من غرفة نومها بمنزل عائلتها إلى عش الزوجية الذي دفع فيه والدها الغالي والنفيس من صحته وكدّه لتهنأ مع شريك حياتها المستقبلية، لكن الأحلام سرعان ما انقلبت كوابيس في شهر العسل، إذ عادت العروس لبيت والدها ممزق جسدها بسلاح أبيض على يد زوجها.

في منزل بسيط بقرية هرية رزنة التابعة لمركز شرطة الزقازيق جلس الأب الخمسيني رفقة ابنته يرويان المأساة التي تعرضت لها العروس في حديث خاص لـ مصراوي، وقالت ابنة الـ 22 عاما: تمت خطبتي منذ أكثر من عام لشاب من أبناء القرية كان يعمل بإحدى الدول العربية وبعد فترة خطوبة دامت عام كامل لم نلتقي خلالها إلا تليفونيا، تم الزواج في شهر فبراير الماضي.

وتابعت حديثها قائلة: "مرت الأيام الأولى مستقرة وهادئة ولم يعكر صفوي في عش الزوجية إلا قرار زوجي بمنعي من زيارة أهلي أو زيارتهم لي إلا في أضيق الحدود، لكن كان والديّ يدفعاني لعدم افتعال المشكلات والرضوخ لقرار زوجي حتى لا أخرب بيتي الجديد".

وأشارت الزوجة صغيرة السن قليلة الحيلة إلى يوم أول مشكلة كبيرة عاشتها في بيت الزوجية بسبب قرض اقترضه والدها: "زوجي قطعني بالمطواة وشرح جسمي كله، بعد أن وضع أقراص مخدرة في كوب الشاي وأجبرني على تناوله ليمزق جسدي دون شعور مني".

واتهمت الزوجة عريسها بأنه مزق جسدها عقابا لها لأنها ضمنت والدها في الحصول على قرض لشراء جهازها "شوارها" لإتمام الزيجة، "والدي حصل على قرض وضمنته فيه وأنا مخطوبة وعندما تزوجت علم زوجي ولذا عاقبني بتمزيق جسدي بالمطواة تحت تأثير المخدر"-حسب قولها.

وقالت الزوجة إن زوجها تسبب لها في جروح غائرة احتاجت لعلاج أكثر من 21 يومًا، وأكد إصابتها تقرير طبي بموجب المحضر، مشيرة إلى أنها بحاجة لحمايتها منه عليها مرة أخرى.