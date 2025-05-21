إعلان

جريمة في شهر العسل.. عروس الشرقية زوجها خدرها ومزّق جسدها

04:46 م الأربعاء 21 مايو 2025
  • عرض 5 صورة
  • عرض 5 صورة
    عروس الشرقية
  • عرض 5 صورة
    عروس الشرقية
  • عرض 5 صورة
    عروس الشرقية
  • عرض 5 صورة
    عروس الشرقية
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

الشرقية - ياسمين عزت:

علت الزغاريد منزل "دنيا" فرحا بعقد قرانها قبل عدة أشهر، وراحت تتهيأ لحياة زوجية سعيدة كما ظنتها، ونقلت كل أحلامها من غرفة نومها بمنزل عائلتها إلى عش الزوجية الذي دفع فيه والدها الغالي والنفيس من صحته وكدّه لتهنأ مع شريك حياتها المستقبلية، لكن الأحلام سرعان ما انقلبت كوابيس في شهر العسل، إذ عادت العروس لبيت والدها ممزق جسدها بسلاح أبيض على يد زوجها.

في منزل بسيط بقرية هرية رزنة التابعة لمركز شرطة الزقازيق جلس الأب الخمسيني رفقة ابنته يرويان المأساة التي تعرضت لها العروس في حديث خاص لـ مصراوي، وقالت ابنة الـ 22 عاما: تمت خطبتي منذ أكثر من عام لشاب من أبناء القرية كان يعمل بإحدى الدول العربية وبعد فترة خطوبة دامت عام كامل لم نلتقي خلالها إلا تليفونيا، تم الزواج في شهر فبراير الماضي.

وتابعت حديثها قائلة: "مرت الأيام الأولى مستقرة وهادئة ولم يعكر صفوي في عش الزوجية إلا قرار زوجي بمنعي من زيارة أهلي أو زيارتهم لي إلا في أضيق الحدود، لكن كان والديّ يدفعاني لعدم افتعال المشكلات والرضوخ لقرار زوجي حتى لا أخرب بيتي الجديد".

وأشارت الزوجة صغيرة السن قليلة الحيلة إلى يوم أول مشكلة كبيرة عاشتها في بيت الزوجية بسبب قرض اقترضه والدها: "زوجي قطعني بالمطواة وشرح جسمي كله، بعد أن وضع أقراص مخدرة في كوب الشاي وأجبرني على تناوله ليمزق جسدي دون شعور مني".

واتهمت الزوجة عريسها بأنه مزق جسدها عقابا لها لأنها ضمنت والدها في الحصول على قرض لشراء جهازها "شوارها" لإتمام الزيجة، "والدي حصل على قرض وضمنته فيه وأنا مخطوبة وعندما تزوجت علم زوجي ولذا عاقبني بتمزيق جسدي بالمطواة تحت تأثير المخدر"-حسب قولها.

وقالت الزوجة إن زوجها تسبب لها في جروح غائرة احتاجت لعلاج أكثر من 21 يومًا، وأكد إصابتها تقرير طبي بموجب المحضر، مشيرة إلى أنها بحاجة لحمايتها منه عليها مرة أخرى.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

عروس الشرقية شهر العسل الشرقية
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

بالفيديو.. لحظة إطلاق الاحتلال النار على الوفد الدبلوماسي في جنين
30 ألف جنيه فردي و306 آلاف قائمة.. شروط الترشح لـ"النواب والشيوخ"
ننشر كراسة شروط سكن لكل المصريين 7
لحظات رعب داخل أسانسير الموت.. ناجٍ من حادث مصعد المستشفى الجامعي بالمنوفية يروي التفاصيل
تغيير في القوائم والفردي.. ملامح تعديلات قانون انتخابات "النواب والشيوخ"
رابط التقديم في وظائف المدارس المصرية - اليابانية 2025
من 15 إلى 45 يومًا.. اعرف حقك في الإجازة السنوية بقانون العمل الجديد
بدء حجز سكن لكل المصريين 7.. كراسة الشروط إلكترونيا والمقدم في البريد