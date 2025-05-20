حريق يدمّر مزرعة دواجن بالكامل في الفيوم

الفيوم – حسين فتحي:

اندلع حريق ضخم في مزرعة دواجن بقرية قصر رشوان التابعة لمركز طامية بمحافظة الفيوم، ما أدى إلى التهام كامل محتويات المزرعة ووفاة نحو 10 آلاف دجاجة.

وتلقى مدير أمن الفيوم، اللواء أحمد عزت، بلاغًا من مأمور مركز شرطة طامية، العميد محمد زيدان، يفيد بنشوب حريق في مزرعة مملوكة للمواطن ربيع كامل سلامة.

على الفور، توجهت سبع سيارات من الحماية المدنية إلى موقع الحادث، تحت إشراف اللواء محمد نبيل عبد التواب، مساعد مدير الأمن لقطاع المنطقة الشرقية، والعميد هاني تعيلب، رئيس فرع البحث الجنائي بالمنطقة، حيث تمكنت القوات من السيطرة على النيران قبل امتدادها إلى المنازل المجاورة.

وأشارت المعاينة الأولية التي أجراها خبراء المعمل الجنائي إلى أن ماسًا كهربائيًا بأحد التوصيلات الداخلية كان وراء اشتعال النيران.

فيما باشرت نيابة مركز طامية التحقيق للوقوف على ملابسات الحادث وتحديد المسؤوليات.

