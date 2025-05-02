وزير الرياضة يتفقد مركز شباب غرب سهيل بأسوان -صور

أسوان - إيهاب عمران:

استهل الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، زيارته لمحافظة أسوان بتفقد مركز شباب قرية غرب سهيل، وذلك في إطار جولة ميدانية موسعة يتابع من خلالها سير العمل ومشروعات التطوير داخل المنشآت الشبابية والرياضية بالمحافظة.

جاءت الزيارة للوقوف على أبرز احتياجات المركز من إنشاءات وتطوير للملاعب، إلى جانب بحث إمكانية تنفيذ مشروعات بنظام حق الانتفاع، بما يساهم في تعظيم الاستفادة من الموارد وتعزيز البنية التحتية بالمركز.

ويشمل برنامج الزيارة لقاءات مع أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، وتفقد معسكر العقاد، ومتابعة مشروعات التطوير الجارية، بالإضافة إلى إطلاق شارة ماراثون للمشي ضمن فعاليات اتحاد مراكز شباب مصر، وعقد لقاءات تفاعلية مع شباب المحافظة.

كما يشهد الوزير عددًا من الفعاليات الثقافية والفنية، من بينها معرض للمنتجات الحرفية واليدوية، ومهرجان أفلام سينما المرأة، وذلك في إطار دعم القوى الناعمة، وتعزيز الهوية الثقافية بمحافظات الصعيد، بالتعاون مع الهيئات والمؤسسات المحلية.